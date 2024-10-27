إعلام أميركي: لقاء الدوحة ركز على التأسيس لقمة أكبر بشأن غزة ولبنان

إعلام أميركي: لقاء الدوحة ركز على التأسيس لقمة أكبر بشأن غزة ولبنان
التاريخ
10/27/2024 11:28:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"الأميركية
عن مصدر مطلع، أن رئيس الموساد التقى في الدوحة رئيس الوزراء القطري ومدير "سي
آي إيه".
وبحسب المصدر، فإن اللقاء ركز على وضع الأساس
لقمة أكبر قريبا تناقش وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
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