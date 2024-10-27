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إعلام أميركي: لقاء الدوحة ركز على التأسيس لقمة أكبر بشأن غزة ولبنان

10/27/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"الأميركية عن مصدر مطلع، أن رئيس الموساد التقى في الدوحة رئيس الوزراء القطري ومدير "سي آي إيه".
وبحسب المصدر، فإن اللقاء ركز على وضع الأساس لقمة أكبر قريبا تناقش وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

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