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حزب الله ينفذ 29 عملية ضد جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

10/27/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة" على مدار يوم الأحد.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 27-10-2024، 29 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 07:40 شن هجوم ‏جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية في منطقة بارليف الصناعية جنوب شرق عكا.

2- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخية.

3- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

4- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شمالي شرقي مستعمرة المنارة بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

5- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند باحة المدخل الشمالي لموقع المرج بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

6- الساعة 12:00 استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجّه وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

7- الساعة 12:10 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.‏

8- الساعة 12:45 استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

9- الساعة 14:00 استهداف ثكنة ابل القمح بصلية صاروخية.

10- الساعة 14:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.

11- الساعة 14:40 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية.

12- الساعة 15:00 استهداف مربض الزاعورة بصلية صاروخية.

13- الساعة 15:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

14- الساعة 16:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

15- الساعة 16:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة للمرة الثانية بصلية صاروخية.

16- الساعة 16:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة بيريا بصلية صاروخية.‏

17- الساعة 16:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الضهيرة بصلية صاروخية.

18- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية.

19- الساعة 16:30 استهداف تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون للمرة الثانية بصلية صاروخية.

20- الساعة 16:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة نايف عند أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

21- الساعة 16:50 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع الغربي ‏بصواريخ أرض - جو ‏وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

22- استهداف مستعمرة كفريوفال بمسيرتين انقضاضيتين أصابتا أهدافهما بدقة.

23- استهداف مستعمرة سعسع بمسيرتين انقضاضيتين أصابتا أهدافهما بدقة.

24- استهداف مستعمرة زرعيت بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

25- استهداف مستعمرة شوميرا بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

26- الساعة 18:15 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لمسيرة هرمز 900 في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.

27- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بصلية صاروخية.

28- في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة اييليت هشاحر بصلية صاروخية.

29- الساعة 22:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية".

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