حزب الله يستهدف بالصواريخ تجمّعات لجنود الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدف حزب الله "عند الساعة 12:20 من فجر
يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة
ومرغليوت بصلية صاروخية".
كما استهدف الحزب "عند الساعة 12:50 من
فجر يوم الإثنين 28-10-2024، للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين
مستعمرتي المنارة ومرغليوت بصلية صاروخية".
يأتي ذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد
في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من جهتها،
إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة والمنارة ومرغليوت في إصبع الجليل عقب رصد
إطلاق صواريخ من لبنان.
MENAFN27102024000072011014ID1108822995
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.