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حزب الله يستهدف بالصواريخ تجمّعات لجنود الاحتلال

10/27/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استهدف حزب الله "عند الساعة 12:20 من فجر يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بصلية صاروخية".
كما استهدف الحزب "عند الساعة 12:50 من فجر يوم الإثنين 28-10-2024، للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بصلية صاروخية".

يأتي ذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من جهتها، إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة والمنارة ومرغليوت في إصبع الجليل عقب رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

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