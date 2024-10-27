سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال في جنين
التاريخ
10/27/2024 11:28:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أنها تمكنت "في
محاور القتال بالخط الغربي من التصدي لقوات العدو المقتحمة على مدخل السيلة ومدخل
اليامون وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص".
وأضافت: "تمكن مقاتلونا من التصدي لقوات
العدو المقتحمة لمدينة جنين من محور الناصرة وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص".
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