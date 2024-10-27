ترامب يسعى لتحقيق أمر نادر في تاريخ الولايات المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تمكن رئيس وحيد في تاريخ الولايات المتحدة، من
الوصول إلى البيت الأبيض في مرتين غير متتاليتين، هو الديمقراطي غروفر كليفلاند.
ويسعى المرشح الجمهوي والرئيس الأسبق دونالد
ترامب، إلى أن يكون هو الرئيس الأميركي الثاني الذي يشغل المنصب في دورتين غير
متتاليتين.
وكان ترامب خسر الانتخابات أمام منافسه
الديمقراطي جو بايدن، في عام 2020، لكنه قرر خوض سباق الانتخابات المقبلة في 5
تشرين الثاني/ نوفمبر،
في مواجهة منافسته نائب الرئيس، كامالا هاريس.
وكان 5 رؤساء أميركيين خططوا سابقا للعودة إلى
البيت الأبيض بعد الخسارة، ومن المنتظر أن يكون ترامب هو السادس الذي يخوض هذه
التجربة.
ومن هؤلاء الخمسة، نجح رئيس وحيد تاريخيا في
تحقيق حلم العودة للبيت الأبيض هو غروفر كليفلاند، الذي وصل إلى الرئاسة في مرتين
غير متتاليتين، وذلك بعد أن فاز بالمنصب عام 1885، ثم هزم في 1889، ثم رشحه الحزب
الديمقراطي مرة أخرى ليفوز في 1893.
ويخوض ترامب السباق الانتخابي أمام نظيرته
هاريس، وينتظر أن تكون المنافسة بينهما شرسة للغاية.
وفي حال فوزه بالانتخابات، سيكون ترامب الرئيس
الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة عن 78 عاما.
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