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ترامب يسعى لتحقيق أمر نادر في تاريخ الولايات المتحدة

10/27/2024 11:28:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تمكن رئيس وحيد في تاريخ الولايات المتحدة، من الوصول إلى البيت الأبيض في مرتين غير متتاليتين، هو الديمقراطي غروفر كليفلاند.
ويسعى المرشح الجمهوي والرئيس الأسبق دونالد ترامب، إلى أن يكون هو الرئيس الأميركي الثاني الذي يشغل المنصب في دورتين غير متتاليتين.

وكان ترامب خسر الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، في عام 2020، لكنه قرر خوض سباق الانتخابات المقبلة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، في مواجهة منافسته نائب الرئيس، كامالا هاريس.

وكان 5 رؤساء أميركيين خططوا سابقا للعودة إلى البيت الأبيض بعد الخسارة، ومن المنتظر أن يكون ترامب هو السادس الذي يخوض هذه التجربة.

ومن هؤلاء الخمسة، نجح رئيس وحيد تاريخيا في تحقيق حلم العودة للبيت الأبيض هو غروفر كليفلاند، الذي وصل إلى الرئاسة في مرتين غير متتاليتين، وذلك بعد أن فاز بالمنصب عام 1885، ثم هزم في 1889، ثم رشحه الحزب الديمقراطي مرة أخرى ليفوز في 1893.

ويخوض ترامب السباق الانتخابي أمام نظيرته هاريس، وينتظر أن تكون المنافسة بينهما شرسة للغاية.

وفي حال فوزه بالانتخابات، سيكون ترامب الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة عن 78 عاما.

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