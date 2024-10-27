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المقاومة في الوجدان العربي

10/27/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تتجذر فكرة المقاومة في أذهان ووجدان الشعوب العربية والإسلامية. فالمزاج الشعبي العربي العام لا ينفصل فيه الإسلام عن العروبة عن الموقف القومي، فهو مزاج رافض للاحتلال الأجنبي لأي بلد عربي، ومُنتصر للمقاومة المعبرة عن هوية الشعوب العربية وكرامتها في النضال ضد الاحتلال.
تنتصر شعوب الأمة لعدالة حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير، وتتضامن مع حركة ((حماس))، والمقاومة، التي أضحت تحظى بتأييد شعبي إسلامي وعربي وعالمي كبير بعد 7 أكتوبر، بوصفها حركة تحرر وطني ضد العدو الصهيوني.
وينسحب ذلك أيضاً على المقاومة اللبنانية التي نجحت في دحر العدو من لبنان عام 2000 وإحباط عدوانه عام 2006، ومواجهته اليوم نظير إسنادها لغزة ضد حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها على القطاع.
ساهمت المقاومة في ترويج سمة الإعجاب بها والتفاعل معها شعبياً، بسبب استراتيجيتها النضالية المثابرة. ولا شك أن عملية ((طوفان الأقصى)) عززت دور المقاومة الفلسطينية كحركة تحرير وطني ضد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مما سيقوي استمرار الالتفاف الشعبي حولها.
من هنا، فإن الحديث عن ثقافة المقاومة يعني موقفا سياسيا يرفض التعامل مع الاحتلال ويؤمن بضرورة التصدي لعدوانه والتحرك لدحره.
ولا تشكل العقيدة الدينية بالنسبة للمقاومة مفارقة أو صدفة، بل تأصيل شرعي يلازمها في النضال ولا تحيد عنه، سواء في معاني الجهاد والاستشهاد في سبيل الدفاع عن الشعب والوطن، أم بإضفاء القدسية على المكان والوجوب الشرعي للدفاع عنه.
((فحماس)) حركة تحرر وطنية تصب أولويتها على إنهاء الاحتلال وتقرير المصير من دون أي تناقض بين هويتها الدينية ومهمتها السياسية.
إن مساندة الإنسان القومي أو الوطني العربي، متديناً كان أم علمانياً، للمقاومة ودعمه لها ينبع من مشاركته للمقاومة ((الموقف)) وإعجابه بثقافتها، بدون أن يشاركها، بالضرورة، نفس منظورها الفكري، أو ينضم إليها لأنها مؤدلجة بثقافة سياسية وتصورات لكيفية تنظيم المجتمع في الدولة العربية قد لا يوافق عليها، وهي بالمقابل لن تدفع وحدتها الأيديولوجية وانسجامها الفكري القائم، والذي يشكل إحدى مصادر قوتها، ثمناً لانضمام الآخرين إليها.
ولكن المقاومة مطالبة لاحقاً بتقديم برامج استراتيجية لجهة تصليب الدعم الشعبي وإرسائه على قاعدة النجاح في مهمة التحرير، لأن تحوله إلى دعم سياسي فاعل أمر تحتاجه في مشروعها المقاوم ضد الكيان الصهيوني.
فالعدو ليس كياناً مُحتلاً فقط، أو ((دولة)) استعمارية بالمعنى التقليدي فحسب، بل هو احتلال استعماري استيطاني إحلالي، يرتكز مشروعه على اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره وإنكار حقوقه في العودة والتحرير وتقرير المصير، والاستيطان مكانه، بدعم أميركي غربي مفتوح.
ولأن الصراع معه صراع صور ذهنية وقيمية وحضارية أيضاً، فقد رسم الكيان المُحتل لنفسه صورة القوة التي لا تقهر والسلاح الأعتى عتاداً وعديداً، وصاحب التكنولوجيا المتقدمة وواحة الديمقراطية الزائفة.
إلا أن تلك الصورة قد تبددت قوتها وبهتت معالمها بعد 7 أكتوبر أمام صمود الشعب الفلسطيني الأعزل وصلابة المقاومة، مثلما أميط اللثام للعالم كله عن الوجه القبيح للاحتلال الصهيوني.

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