Monday, 28 October 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البورصة والشركات المساهمة: شراكة الحوافز

10/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









لاحظ الجميع حماس الحكومة لتحفيز الاقتصاد والتنمية وليس للجباية المالية وقد جاءت العديد من القرارات التي تم اتخاذها بعد التكليف لتُثبت هذا التوجه ولتعكس أجواءً من التفاؤل بنمو الاقتصاد وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل رغم التحديات العامة.
توجد حوافز مهمة تستطيع الحكومة تقديمها، لن تؤدي إلى تقليل الإيرادات الحكومية، بل ستحرك الاقتصاد بنسب وازنة وستزيد الإيرادات على المديين المتوسط والطويل؛ اقصد تأسيس شركات مساهمة عامة على أسس متينة مدعومة بحوافز كما دول عديدة منها عُمان، السعودية، مصر، المغرب، وتونس. والهدف هو جذب الشركات للإدراج في أسواقها المالية بشكل يزيد من قدرتها التنافسية وجاذبية سوقها المالية.
من الأمثلة البارزة على هذه الحوافز ما يُقدمه سوق مسقط للشركات الجديدة أو تلك التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة. فبعد الإدراج، تتمتع الشركات ببرنامج حوافز لمدة خمس سنوات يشمل ضريبة بنسبة 5 %، وإعفاء من رسوم الإدراج ونشرات الإصدار لمدة ثلاث سنوات، مع مسارات سريعة لتقديم طلبات التمويل، تقسيط ضريبة الدخل، وتوفير إرشاد وتوجيه للشركات، إضافة إلى الأفضلية في المناقصات الحكومية لعدة سنوات.
أما في السعودية، فقد هبت الجهات الحكومية لتقديم مجموعة كبيرة من الحوافز للقطاعات المستهدفة، مثل رفع سقف التمويل إلى 75 % من قيمة المشروع خاصة للمشاريع السياحية، مع فترات سداد تصل إلى 15 سنة، كما تعهدت بتسريع الموافقات من خلال إجراءات مبسطة ومسارات سريعة، بجانب خدمات استشارية وتدريبية وتفضيل في المشتريات الحكومية.
في تونس، نصت الإصلاحات التشريعية على تخفيض الضرائب بنسبة لا تقل عن 30 % للشركات المدرجة، بينما قدمت الحكومة المغربية حوافز ضريبية على الأرباح تتراوح بين 25 % و50 % لفترة ثلاث سنوات. وفي مصر، أعلنت الحكومة مؤخراً عن حزمة من الحوافز تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للشركات الصغيرة والناشئة ولقد انتعشت البورصة بعد هذه الإعلانات.
الصوم المؤقت عن الإيرادات الحكومية الناجم عن الحوافز لا ضرر منه لأن المتحقق حالياً لا شيء بسبب غياب تأسيس شركات جديدة منذ سنين طويلة، بينما ستعود الإيرادات لتتحقق في المدى المتوسط والطويل بعد عودة الطروحات العامة المكتنزة بالنمو الاقتصادي والتشغيل والصادرات، مع فرصة لعودة بورصة عمان إلى الأسواق الناشئة. والأهم ستتماشى هذه الإنجازات مع رؤية التحديث الاقتصادي المنشودة.
الفوائد ستعود على البورصة والمستثمرين بشكل واضح، إذ ستساهم الشركات المساهمة حديثة التأسيس في تعزيز تدفقات رأس المال إلى الاقتصاد. كما أن تنويع الاستثمارات يعني توزيع المحافظ المالية على مجموعة أوسع من الأصول، مما يقلل المخاطر ويلبي احتياجات المستثمرين المختلفة، سواء كانوا يبحثون عن النمو أو الدخل أو خيارات أخرى.
وأخيرًا، إدراج شركات جديدة في البورصة سيوسع قاعدة التداول ويزيد من حجم الأوامر المنفذة، مما يعزز السيولة في السوق ويكثف عمولات التداول ويدعم إيرادات المالية العامة.

MENAFN27102024000072011014ID1108822991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث