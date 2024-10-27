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350 عاما من الانتظار لتعافي الاقتصاد في غزة؟

10/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






في تقرير أممي صاعق تم نشره مؤخرا، كشف عن توقعات صادمة تفيد بأن تعافي اقتصاد غزة من الدمار الذي لحق به قد يستغرق نحو 350 عامًا. هذا الرقم المذهل لا يعكس فقط عمق الأزمة الاقتصادية في القطاع، بل يشير إلى حجم الكارثة التي يعانيها أهالي غزة جراء الحروب المتكررة والحصار الذي يستمر منذ سنوات طويلة.
الأمر لا يتعلق بمجرد أرقام جامدة، بل بحياة ملايين البشر الذين أصبحوا رهائن لواقع اقتصادي مميت.
إن الحديث عن 350 عامًا كفترة تقديرية لتعافي اقتصاد غزة ليس مجرد تحذير، بل هو بمثابة صفعة في وجه المجتمع الدولي والإقليمي. فالإحصاءات تشير إلى أن حجم الدمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة يجعل من مهمة إعادة إعمار القطاع مهمة شبه مستحيلة في المدى القريب، هذا يعني أن سكان غزة محكومون بالعيش في ظروف تزداد سوءًا مع مرور الوقت، ومع انعدام أفق الحل السياسي أو الاقتصادي، يظل هذا الرقم إشارة إلى مستقبل مظلم.
لا شك أن العالم بأسره، وليس فقط غزة أو الإقليم، سيدفع ثمن هذه الأزمة، فالتحديات التي ستواجهها دول المنطقة ستتضاعف إذا استمر الوضع على حاله، فغزة ليست مجرد بقعة صغيرة محاصرة، بل هي جزء من شبكة اقتصادية أوسع ترتبط بالإقليم والعالم.
إن تدمير الاقتصاد الغزي يعني تعريض استقرار المنطقة لخطر دائم، فكلما طال أمد الأزمة، زادت التكلفة التي سيتحملها المجتمع الدولي والدول المجاورة لإعادة البناء وتقديم المساعدات الإنسانية.
ولكن هل يمكن اعتبار هذا الوضع مجرد نتيجة طبيعية للصراع؟ أم أن هناك سياسة ممنهجة تستهدف جعل غزة مكانًا غير صالح للحياة؟ فالحصار المستمر والتدمير الممنهج للبنية التحتية يشيران إلى أن إسرائيل قد تكون تسعى لتحقيق هدف أبعد بكثير من مجرد الحفاظ على أمنها، وأن الهدف قد يكون تفريغ غزة من سكانها عبر خلق واقع اقتصادي مستحيل، حيث يدفع الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الأساسية الناس إلى الهجرة أو النزوح، مما يجعلها وبوضوح سياسة تطهير سكاني جديدة، ليست بالقنابل والصواريخ فقط، بل عبر القوة الاقتصادية.
في هذا السياق، يمكن النظر إلى الوضع في غزة على أنه محاولة لفرض واقع جديد في المنطقة، فإسرائيل، التي طالما استخدمت القوة العسكرية لتحقيق أهدافها، يبدو أنها اليوم تلجأ إلى أدوات أخرى لتحقيق هدفها، ومن ذلك استخدام الاقتصاد الذي بات سلاحًا فعالًا في هذا الصراع، حيث يتم تدمير مقومات الحياة اليومية للغزيين، مما يدفعهم إلى الهجرة أو النزوح نحو أماكن أخرى. والهدف النهائي واضح: تقليص عدد السكان في غزة وجعلها منطقة غير صالحة للحياة البشرية.
الخلاصة أن دمار غزة ليس مجرد كارثة إنسانية أو اقتصادية محلية، بل هو أزمة عالمية تتطلب حلولًا جذرية.
العالم بأسره سيضطر إلى التدخل لتحمل مسؤولية إعادة إعمار القطاع، لكن السؤال الأكبر يبقى: هل سنستمر في مشاهدة هذا الدمار يتكرر مع كل جولة صراع؟ وهل سنظل ننتظر 350 عامًا حتى يتعافى اقتصاد غزة؟ أم أننا بحاجة إلى حل سياسي حقيقي يضمن للفلسطينيين حقوقهم، ويوقف هذا النزيف المستمر؟

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