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الأعيان

10/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









تشرفت بعضوية مجلس الأعيان على مدى عامين، وقبلها شرفني جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بعضوية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أحدثت تحولاً مفصلياً في الحياة السياسية الأردنية، بصدور تعديلات دستورية لتكريس مبدأ المساواة، وتطوير الأداء التشريعي والرقابي، وتمكين المرأة والشباب، وضمان حرية العمل الحزبي، وبصدور قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين جرت بموجبهما الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، الذي يضم لأول مرة ممثلين عن الأحزاب الوطنية البرامجية، كخطوة أولى نحو تشكيل حكومات برلمانية تشكلها أغلبية حزبية، أو ائتلاف من أحزاب وكتل برلمانية.
يعرف مجلس الأعيان بأنه مجلس جلالة الملك لأنه هو الذي يعين أعضاءه من ذوي الخبرة وفق نص دستوري يحدد مهام مجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية المناط بها مهمة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، والرقابة الدستورية أيضا، ولا شك أن العلاقة بين غرفتي مجلس الأمة (الأعيان والنواب) هي علاقة مشتركة هدفها ضمان سلامة إصدار القوانين، وجودة الأداء الحكومي، وبالتالي الحفاظ على المصالح العليا للدولة داخلية كانت أو خارجية.
لقد شاركت على مدى السنوات القليلة الماضية ووقفت كذلك على مرحلة حاسمة من تاريخ الأردن الحديث وأرى من الواجب أن نعمق حولها موقفا وطنيا داعما لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وكل المراحل التي سنقطعها نحو بناء الأردن الجديد، خاصة في ظل الأوضاع الخطيرة التي تعيشها المنطقة، والتي يصعب عقد أي توقعات للمدى الذي يمكن أن تذهب إليه إذا ما توسع الصراع ليشمل الإقليم كله!
كانت الإشارت التي بعثها جلالة الملك للجميع كافية لتوضيح معادلة أو ثنائية التحصين الداخلي من خلال المضي قدما في مسيرتنا الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية اقتصادية طموحة، وتطوير إداري حقيقي وفاعل من ناحية، وبناء موقف قوي تجاه الوضع الإقليمي يضمن أمن وسلامة واستقرار الأردن، ويحشد تحالفا دوليا لوقف هذه الحرب المدمرة، ويشارك في إرسال المساعدات بشكل خاص إلى أهلنا المنكوبين في قطاع غزة.
تبدو تلك المعادلة غير مفهومة بما فيه الكفاية لبعض المتابعين عن بعد، وهي في الحقيقة معادلة صعبة جدا لولا أن جلالة الملك الذي يدير ويتابع بنفسه عملية تعميق قواعد القوة والثبات الداخلي، وعملية إدارة موقف ودور ومكانة الأردن في التوازنات الإقليمية والدولية، يتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي بعقلية القائد الإستراتيجي الذي يستطيع رؤية الأحداث قبل وقوعها، ويعرف كيف يتخذ القرارات المناسبة للتعامل مع احتمالات محسوبة سلفا.
أسابيع قليلة تفصلنا عن افتتاح جلالة الملك لمجلس النواب الجديد ليبدأ مجلس الأمة عمله المعتاد، وربما في ظروف غير معتادة تبعا للتطورات الإقليمية، وبالطبع نحن جميعا نتطلع نحو أداء يحاكي تلك المعادلة التي أشرت إليها، ولا شك أن مجلس الأعيان سيتحمل أمانة المسؤولية التي يتشاركها مع مجلس النواب، ولا بد أنه بتشكيلته الجديدة سيعمل على ترسيخ بنيان هذه المرحلة وتعميقها وتوظيفها كأحد عناصر قوة الأردن على مواجهة التحديات والأزمات والمخاطر المحيطة به من كل جانب.
بقي لي أن أبارك للذوات الكرام أعضاء مجلس الأعيان بالثقة الملكية السامية بهم، وأن أقول كلمة حق بالرئيس (الشيخ) دولة الأخ فيصل الفايز الذي يجمع كل من حوله ليكونوا أردنيين مخلصين صادقين قولا وعملا، يلتفون حول عرشهم الهاشمي، ويفخرون بانتمائهم الوطني ودفاعهم المخلص عن الأردن، وطنا ودولة وموقفا ورسالة!

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