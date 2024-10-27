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هل انتهت المواجهات بين إيران وإسرائيل؟

10/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران يمكن الاستنتاج أن معركة كسر عظم بين الدولتين لن تحدث، رغم كل التأجيج، والتهديدات، والمعارك الكلامية، وهذا يعني أن حربا إقليمية واسعة النطاق احتمال ضعيف، إن لم تكن مستبعدة، وهذا يشي أيضا أن الولايات المتحدة الأميركية إن أرادت لجم الاحتلال الإسرائيلي فعلت، وهو الضغط الذي مارسته على تل أبيب للتوافق على أهداف الضربات الصاروخية على إيران.
كان الحديث المتداول أن إسرائيل ستوجه ضربات للمفاعلات النووية الإيرانية، وستكون على أجندتها ضربات للمنشآت النفطية، ورموز سيادية للدولة، وكان ضمن بنك الأهداف الحرس الثوري، وفيلق القدس، وقيل إن الاحتلال سيغتال قادة كبارا في طهران، لكن كل ذلك لم يحدث، واكتفت تل أبيب بضربات لقواعد للصواريخ، والسؤال الآن؛ هل ستتوقف الضربات المتبادلة بين إيران، وإسرائيل، فكلاهما أكد لجمهوره قدرته على الفعل، والوصول إلى العمق، وهل ستلتزم إيران بعدم الرد، والاكتفاء بالتحرك، والمناورة، والاشتباك من جبهات أخرى، وأطراف أخرى بالوكالة، مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن؟
تهدئة التصعيد العسكري هدف تسعى له الإدارة الأميركية قُبيل الانتخابات الرئاسية للبيت الأبيض، والحزب الديمقراطي يواجه امتحانا عسيرا، فهو منذ السابع من أكتوبر يفقد داعميه، وكل يوم يمضي يصبح صورة أقرب للجمهوريين، والدعوات في أميركا لمعاقبته، ووضع ورقة بيضاء من جمهور كان محسوبا عليه تتزايد، فهو في ورطة لا يُحسد عليها، واندلاع حرب إقليمية قد تكون قاضية عليه، ولهذا فهو يسعى بقوة لتطويق احتمالات توسع الحرب.
مشكلة وقف الحرب، والتوصل لهدنات طويلة ليست في طهران، أو عند حماس، أو حزب الله، بل عند رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، فوقف الحرب يعجّل بنهايته السياسية، حتى ولو منحته استطلاعات الرأي تقدما بعد اغتيال زعيم حزب الله، حسن نصرالله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.
حماس لم تنتهِ باستشهاد السنوار، وما تزال تُقاوم، وهذا بعد أكثر من عام يُعتبر نصرا، وما لم توافق إسرائيل على صفقة تبادل للأسرى عادلة، تعطي للشعب الفلسطيني، وحركة حماس مكاسب فإنها بعد كل هذه التضحيات لن توافق، ومهما كانت الضغوط الدولية، والعربية على قادة حماس، فإنها لن تنجح.
وحزب الله رغم الضربات المتتالية والموجعة له، بدءا من اغتيال أمينه العام، نصرالله، مرورا بكبار قادته، وليس انتهاء باختراق شبكة اتصالاته، وتفجيرات ((البيجر))، رغم كل ذلك لم تُشل قدراته، وما يزال صامدا في الجنوب، ويوقع خسائر في جيش الاحتلال، والتخلص منه داخليا ليس سهلا، ومحاولة بناء سلطة لبنانية دونه، وإقصائه مسألة شائكة، والوصول إليها قد يدفع لبنان إلى صراع داخلي، ويتطلب تدخلات دولية فاضحة.
السيناريو المُرجح بعد كل هذه التحولات، أن المجتمع الدولي ربما يكون مهتما ألا تتوسع الحرب في المنطقة، ويضغطون على تل ابيب وطهران لضبط النفس، وإسدال الستار على المواجهات، والمعارك المباشرة، لكن في المقابل فإن لا خطوط حمراء امام الاحتلال الإسرائيلي لاستمراره في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ولا خطوط حمراء أمامه لاستمرار معركته في لبنان، والاعتداء على سيادته، والسعي لتطهير المناطق الحدودية من مقاتلي حزب الله، حتى لو كان الثمن تدمير لبنان.
بعد عام على العدوان الإسرائيلي على غزة، وبعد فشل الأمم المتحدة الذريع في وقف الحرب، وضمان السلم، وبعد صمت وتواطؤ المجتمع الدولي في غالبيته، فإن ((قانون القوة)) هو ما أصبح واقعا وحقيقة، وأوهام الحلول السلمية، والتسويات داسها الاحتلال الإسرائيلي، فاليوم قادة الاحتلال المتطرفون، والفاشيون والذين يُعبرون عن جوهر الحركة الصهيونية لا يفكرون في السلام، وإنما في حروب توسع حدودهم، وتُرسخ فكرهم، وسيجدون من قادة العالم من يُساند عدوانهم!

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