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رئاسة النواب

10/27/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






من يعتقد أن مجلس النواب الحالي الذي سيعقد اولى جلساته في دورته العادية الاولى في الثامن عشر من الشهر المقبل، تنتظره ملفات سهلة واهم، فهذا المجلس يتعين عليه التعامل مع ملفات سياسية مهمة أبرزها ما يجري في المنطقة من تحركات تشي بمخططات جديدة وتموضعات وتقسيمات يتم الحديث عنها في غرف الدول الكبرى المغلقة، إضافة لتحالفات بدأت تظهر بوادرها شيئا فشيئا.
اذا، فالمجلس النيابي الجديد أمامه قضايا سياسية تتعلق بالمنطقة، وملف القضية الفلسطينية، وترتيبات تتعلق بها، ولهذا فإن المجلس سيجد نفسه امام مواقف لا مجال فيها للوقوف في المنطقة الرمادية، فالعالم الغربي يتحدث عن حلول اقل من الطموح، وعالم وشرق اوسط جديد يكون لإسرائيل الاستعمارية حضور فيها، وهذا من شأنه وضع المجلس على المحك امام جمهور الناخبين.
إضافة لما سلف فإن الملف الداخلي ضاغط ومهم، وخاصة ملفات الفقر والبطالة والتشغيل، والاستثمار والتعليم والصحة والإدارة العامة التي تحتاج لثورة بيضاء حقيقية وجادة ومدروسة، وكلها ملفات لا تحتاج لخطابات فقط وانما حلول واقعية، وبرامج تنفيذية.
لهذا كله فإن الحديث عن تركيبة المكتب الدائم لمجلس النواب الذي يتكون من رئيس المجلس ونائبيه الاول والثاني والمساعدين سيكون حديثا مختلفا عما كنا نراه ونشاهده في مجالس نيابية سابقة، فمن يريد الجلوس في مقعد الرئاسة يتطلب منه قراءة المشهدين الداخلي والخارجي وقراءة تركيبة مجلس النواب الجديدة، والتعامل وفق تلك المعطيات، فالنواب الجدد وخاصة المتحزبين منهم، ينهلون من مشارب سياسية مختلفة، ولن تقبل احزابهم وهم ايضا الغياب عن المشهد، ولن يرتضوا الابتعاد عما يجري وسيضغطون بقوة على الحكومة وحتى على رئاسة مجلسهم ليكون لهم رأي وموقف في كل شاردة وواردة، وسيعملون ليكون لهم حضور في كل منعطف سواء كان داخلي أو خارجي.
جل النواب بعد ما يقرب من شهر ونصف من انتخابهم باتوا يعرفون بعضهم اكثر، ويعرفون خلفياتهم ومشاربهم الفكرية، ولهذا بتنا نقرأ خلال الفترة الماضية عن اجتماعات وتحالفات بين الاحزاب التي يتشكل منها مجلس النواب، وتلك التحالفات هدفها الرئيس التوافق على اسم رئيس المجلس وطريقة توزيع مواقع المكتب الدائم واللجان الدائمة التي يبلغ عددها 20 لجنة منها لجان مهمة لا يمكن التفريط فيها.
والسؤال الذي يبرز الآن هو ماذا يدور في الغرف المغلقة؟ بماذا تفكر الكتل الحزبية النيابية؟ هل سنشهد تحالفات دائمة تستمر لمدة اربع سنوات كاملة، ام اننا امام تحالفات مرحلية تنتهي بانتهاء انتخابات المكتب الدائم ولجان المجلس؟ كلها أسئلة برسم الإجابة، وكلها تحضر كملفات امام النواب الذين يعرفون في قرارة انفسهم ان عليهم تقديم اداء مختلف كليا عن اداء المجلس السابق، واعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية التي اثر على الثقة فيها اداء المجلس السابق وابتعاده عن ملامسة طموحات الناخبين.
لسنا هنا بصدد محاكمة المجلس السابق والحديث عن عثراته المتعددة، ولكن يمكن استعادة المشهد فقط للاستفادة والإفادة، وأعتقد جازما ان هذا كله حاضر بقوة امام نواب المجلس الجديد؛ ولهذا فإن ما يدور في الغرف المغلقة يتوجب ان يتعدى قضية القطع بترشيح احدهم لرئاسة المجلس في دورته الاولى، وانما قراءة المشهد واختيار من يعتقد انه الأقدر في ادارة دفة الرئاسة، والتعامل مع النواب تحت القبة وخارجها.
الطامحون بالموقع كثر، وكل منهم يمتلك مواصفات مختلفة، وكلهم يرون ان المشهد يمكن ادارته بشكل منضبط ومتوازن، وكلهم سيقدمون أوراق اعتمادهم لكتلهم وتحالفاتهم التي تطبخ على نار هادئة، بيد ان المشهد لا ينتهى عند ذاك، فرئاسة النواب مهمة لكل الأطراف الحاضرة، ولذلك سيؤخذ هذا كله بعين الاعتبار، ومن يعتقد ان الأمور يمكن حسمها مبكرا واهم، وانما يتوجب علينا التريث والانتظار اكثر لنضوج التحالفات ومعرفة أسماء مرشحي كل تحالف وقدرته على إدارة المشهد.

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