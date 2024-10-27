Monday, 28 October 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكرك.. السياحة الشتوية تبدأ في الأغوار والأودية وسط غياب المرافق الخدمية

10/27/2024 11:26:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- باتت مناطق الأغوار الجنوبية ومواقع الأودية المنخفضة في محافظة الكرك، خلال الفترة الحالية وهي بداية موسم الشتاء، مقصدا للسياح والزوار من داخل المملكة والمحافظة، بالإضافة إلى السياح من الخارج، رغم ندرتهم في الفترة الحالية.
وتضم محافظة الكرك، العديد من المواقع والمسارات السياحية التي يمكن زيارتها في موسم الشتاء، والتي تشكل جوهر السياحة الشتوية والتنزه الشتوي طوال موسم الأمطار، حيث تنخفض درجات الحرارة، ويصبح التنزه في الأغوار والمناطق المنخفضة المجال الوحيد للتنزه.
وغالبا ما تشهد مناطق الأغوار الجنوبية، مثل غور الصافي وغور المزرعة والحديثة وفيفا، حركة تنزه وسياحة نشطة في مثل هذه الأوقات من السنة، استغلالا لدفء هذه المناطق في موسم الشتاء وبرودة الطقس في المرتفعات.
وبحسب موقع وزارة السياحة والآثار، فإن محافظة الكرك تضم نحو 16 موقعا ومسارا للزيارة من قبل السياح، وهي مواقع (قلعة الكرك، غابة اليوبيل، عين سارة، وادي الموجب، البحر الميت، وادي عسال، وادي النميرة، قلعة القطرانة، كهف لوط عليه السلام، البانوراما الشرقية، البانوراما الغربية، آثار ومقبرة محي، آثار ذات الرأس، موقع المشهد في مؤتة، آثار الربة، آثار القصر)، ومن بينها ستة مواقع للسياحة الشتوية، وتشهد طوال العام زيارات سياحية داخلية وخارجية نشطة.
ورغم تراجع حركة السياحة بالمحافظة بسبب الظروف الإقليمية التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من عام في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أدت إلى تراجع أعداد السياح والزوار من خارج المملكة، إلا أن حركة السياحة الداخلية ما تزال مستمرة، رغم تواضعها هي الأخرى، حيث اعتاد سكان المحافظة التوافد إلى مناطق الأغوار الجنوبية مع بدء موسم تدني درجات الحرارة للاستمتاع بالدفء وشراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه من البساتين بالمنطقة مباشرة.
ووفق مدير سياحة الكرك، ساطع المساعدة، فإن الفترة الحالية من العام، وهي فترة بداية الشتاء، تشهد انتقال حركة السياحة والتنزه من المناطق المرتفعة بالكرك إلى مناطق الأغوار الجنوبية ومواقع الأودية المنخفضة، مشيرا إلى أن هذه المواقع، رغم استقبالها أعدادا كبيرة من السياح والمتنزهين، تفتقر إلى المرافق الخدمية المختلفة، وهي بحاجة إلى التطوير، ويجري حاليا التواصل مع مختلف الجهات المعنية لأجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والسياح.
وبين المساعدة، أن هذه المناطق التي تستقطب السياح والزوار في هذه الفترة من العام تشمل غور نميرة والنقع ومتحف أخفض منطقة في العالم، بالإضافة إلى مناطق التنزه الطبيعية بين البساتين.
وتضم مناطق الأغوار الجنوبية العديد من مواقع التنزه، حيث تنتشر مساحات واسعة من البساتين ومجاري المياه في أودية وسيول ذات الطبيعة الخلابة، إضافة إلى المحميات الطبيعية والآثار ومتحف أخفض بقعة بالعالم.
وقال رئيس جمعية التأهيل المجتمعي بالأغوار الجنوبية، فتحي هويمل، إن الفترة الحالية من كل عام كانت تشهد زيارة أعداد كبيرة من الزوار والسياح، خصوصا من محافظة الكرك باتجاه الأغوار في نهاية الأسبوع، إضافة إلى أعداد كبيرة من الزوار من خارج المحافظة.
وأكد أن الفترة الحالية، تشير إلى تواضع أعداد الزوار بشكل كبير مقارنة بأعوام سابقة، الأمر الذي يمكن تفسيره بالظروف الحالية على مستوى المنطقة، خصوصا العدوان على غزة الذي فرض أحوالا صعبة على المواطنين، ناهيك عن ظروفهم الخاصة.
وبين هويمل، أن الأغوار الجنوبية تضم العديد من المواقع التي يمكن زيارتها، ناهيك عن المواقع الطبيعية التي تجذب غالبية الزوار هربا من البرد في المناطق المرتفعة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مناطق الأغوار الجنوبية تضم العديد من المواقع السياحية الطبيعية والأثرية، والتي تشكل مناطق جاذبة للسياح والمتنزهين طوال العام، لا سيما في موسم الشتاء، وهو ما يعرف بالسياحة الشتوية.
وتضم الأغوار الجنوبية ضمن السياحة الطبيعية مناطق زيارة الأودية وجداول المياه ذات الطبيعة الجميلة، خصوصا تلك التي تضم مياها ساخنة، ومن بينها مناطق سيل نميرة وعسال ووادي الحسا والعيون الساخنة بالمزرعة والحديثة وعين الذراع.
وقال المواطن أحمد المحادين من سكان مدينة الكرك، إن هناك حركة سياحة داخلية باتجاه الأغوار الجنوبية في الفترة الحالية، مع هبوط درجات الحرارة بشكل كبير هذه الأيام، مشيرا إلى أن غالبية المواقع التي يقصدها المتنزهون خلال هذه الفترة في الأغوار الجنوبية هي مناطق جاذبة وجميلة.
وأشار المحادين، إلى المسافة القصيرة بين مختلف مناطق الكرك والأغوار الجنوبية، التي تشجع المواطنين على الذهاب بشكل دوري ومستمر في كل نهاية أسبوع للأغوار للتنزه والاستمتاع بالأجواء الجميلة.
أما المواطن بلال الصرايرة، فأكد من جهته، أن حركة التنزه خلال موسم الشتاء بمنطقة الأغوار الجنوبية تعد الخيار الأول لغالبية الأسر في محافظة الكرك، إلا أن هذه الحركة ما تزال في بدايتها وليست مثل سابقاتها في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وما يحدث في غزة يساهم في ضعف حركة التنزه.
وبحسب رئيس بلدية الأغوار الجنوبية، يوسف البوات، فإن مناطق كثيرة في الأغوار الجنوبية تستقبل كل عام أعدادا كبيرة من الزوار من مختلف مناطق محافظة الكرك خلال موسم الشتاء، وكذلك سياح من الخارج، وهي مناطق متعددة، من بينها مواقع الزراعة والأودية المختلفة ومتحف الأغوار وشاطئ البحر الميت.
ولفت إلى أن هذه المواقع تعد من أفضل المواقع بالمملكة التي تشهد حركة تنزه خلال فترة الشتاء، بما يعرف بـ"السياحة الشتوية"، مشيرا إلى أن الأغوار الجنوبية تعتبر منطقة جذب للزوار خلال موسم الشتاء، وتشهد السياحة الشتوية حضورا كبيرا في مثل هذا الوقت من العام، وهي الآن في بدايتها.
وأكد البوات، أن البلدية تقوم على خدمة مختلف مواقع ومناطق التنزه، وهي تعمل على توفير ووضع حاويات للنفايات بالمناطق التي يكثر فيها التنزه، خصوصا الأودية والمناطق الطبيعية، لافتا إلى أن البلدية مستعدة دائما لاستقبال زوار الأغوار الجنوبية في أي وقت وتقديم مختلف الخدمات لهم.

MENAFN27102024000072011014ID1108822986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث