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البحر الميت.. خبراء يناقشون آليات تمويل التغطية الصحية الشاملة

10/27/2024 11:26:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






البحر الميت- أكد خبراء في القطاع الصحي يوم أمس، ضرورة اتخاذ خطوات عملية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة بهدف ضمان حصول السكان على الرعاية الصحية اللازمة بأقل الكلف.
جاء ذلك، خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق" الذي عقد في منطقة البحر الميت، حيث نوقش في جلستي يوم أمس "التحديات والصعوبات التي تواجه دافعي الفاتورة العلاجية"، وآليات وخطوات عملية لتمويل التغطية الصحية الشاملة".
وقال مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور غوض مطري، "إن الهدف الرئيسي لنظم التمويل الصحي هو تحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية التي تحمي السكان من مخاطر الإنفاق الصحي الكارثي الذي يسبب الإفلاس"، مبينا، "أن هذا الهدف يتطلب تمويلا كافيا على أن يراعى في توزيعه العدالة ويستفاد منه بفعالية".
وأضاف، "أن برنامج اقتصاديات الصحة وتمويل الرعاية الصحية يعمل مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء المعنيين بالتنمية لدعم البلدان في تحركها باتجاه التغطية الشاملة"، مشيرا إلى "أنه يجب أن يكون معظم إنفاق الصحة من الإنفاق العام الحكومي، ويجب توحيد صناديق التأمين بطريقة أفضل للحد من ظاهرة التشظي الموجودة الآن في القطاع الصحي".
وأكد مطري، "ضرورة التوجه للعمل بمبدأ الشراء الإستراتيجي القائم على الدفع بناءً على الأداء، وضرورة ربط عمليات الشراء بمخرجات محددة، لا أن يكون الدفع كما هو الآن، بصرف النظر عن المخرجات سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة".
كما تحدث الخبير الصحي الدكتور عادل الوهادنة، عن الإستراتيجيات المتبعة في التمويل الصحي كالإنفاق من الجيب والشراء الإستراتيجي، والإستراتيجيات الإصلاحية المتعارف عليها، وبين الإيجابيات والسلبيات لكل إستراتيجية ومدى نجاح كل منها، مؤكدا، "أن الهدف من إستراتيجية التمويل الصحي هو توفير التمويل اللازم لاستدامة النظام الصحي بكفاءة وعدالة، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين دون تكبيدهم أي أعباء مالية".
من جهتها، تطرقت مدير دائرة كسب التأييد في مؤسسة الحسين للسرطان رنا الغفري تجربة مركز الحسين للسرطان لضمان تمويل مستدام للرعاية الصحية كنموذج برنامج تأمين رعاية، مبينة "أن تأمين الرعاية هو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي يضمن لمشتركيه العلاج حصريا في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في الشرق الأوسط، حيث لا توجد أي جهة تأمين في الأردن تضمن العلاج في مركز الحسين للسرطان".
وقالت الغفري، "إن مزايا هذا التأمين تشمل ضمان العلاج والدخول الفوري إلى مركز الحسين للسرطان دون انتظار موافقات أو إجراءات، ورسوم اشتراك مناسبة وسقوف تغطية متنوعة تم تحديدها بناءً على دراسات تضمن المنفعة القصوى للمشترك في حال الإصابة، بالإضافة إلى الاستفادة من كامل سقف التغطية حتى إذا أصيب المشترك بالسرطان في آخر يوم من مدة سريان الاشتراك".
وأشارت إلى "أن تأمين الرعاية يتيح الاشتراك لجميع الأعمار وجميع الجنسيات وللأفراد والشركات ويوفر فحصا سريريا سنويا مجانيا وخصما على الفحوصات المخبرية والأشعة".
إلى ذلك، قالت الدكتورة ريم العجلوني، إن الهدف من المؤتمر هو التطبيق والوصول إلى تغطية صحية شاملة تضمن حصول جميع السكان على الرعاية الصحية الأولية دون مكابدة عناء مادي، مبينة أنه في السياق الأردني التأمين الصحي الشامل هو الطريق للتغطية الصحية الشاملة.
وأضافت العجلوني، أن التغطية الصحية الشاملة هدف وطني كبير ولا يمكن الوصول إليه في ظل حالة التشظي التي يعيشها النظام الصحي الآن، مبينة أنه يجب أن يكون هناك تعاون أكبر وتوحيد للجهود وشمولية أكثر وضرورة إيجاد عدالة صحية محورها خدمة المواطن الأردني بغض النظر عمن يقدم الخدمة.
وأكدت ضرورة تكامل الأدوار والعمل على الإصلاحات الأساسية في نظام التمويل والحوكمة لنتمكن من التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
ويوم أمس، أكد منتدون خلال المؤتمر، "أن أكبر التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الأردن هي حالة التبعثر التي يعيشها التأمين، الناتجة عن عدم وجود إطار ناظم له".
وأجمعوا خلال الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش المؤتمر تحت عنوان (واقع التغطية الصحية الشاملة: الإستراتيجيات، الرؤى والتنفيذ) على "ضرورة تجاوز جميع العقبات التي تواجه تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدين ضرورة الاستفادة من عوامل القوة، وأهمها وجود إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل.
قال رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع، "إن أكبر التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الأردن هي حالة التبعثر التي يعيشها التأمين، الناتجة عن عدم وجود إطار ناظم له، أي قانون خاص بالتأمين الصحي، ولهذا السبب تجده مبعثرا ومشتبكا ما بين وزارة الصحة والنقابات الصحية والجهات المقدمة للخدمة والشركات والمرضى والجهات الرقابية، وكل هذا يعيق قدرتنا على وضع إستراتيجيات للوصول إلى التغطية التأمينية الشاملة بإدارة متخصصة تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا، وفق توازن دقيق ما بين الموارد المالية والتغطيات العلاجية والنفقات".
وأضاف الباتع، "نعتقد جازمين بأن المباشرة بإعداد قانون التأمين الصحي يعد أولوية وضرورة قصوى، علما بأن دولا عدة قد سبقتنا في هذا المجال، ومنها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، لافتا إلى "أن الجمعية أسهمت على امتداد أكثر من عقدين من الزمن في نشر المعرفة بالتأمين الصحي في الأردن وفي العديد من الدول العربية، منها السعودية وسورية ومصر وليبيا، وقد شملت هذه المعرفة أنظمة الحاسوب المتخصصة والاكتتاب والتمويل ووسائل ضبط النفقات".
وبحسب رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، "فإن 35 % من الأردنيين لا يملكون تأمينا صحيا، ورغم مرور 12 عاما من العمل، إلا أننا لم نستطع الوصول إلى تأمين صحي شامل"، مؤكدا "أن العلاقة بين أطراف التأمين الصحي مبعثرة، ويوجد اشتباك بين هذه الأطراف يعيق الوصول إلى قانون تأمين صحي شامل".
وأكد الحسبان، "أن حوكمة القطاع الصحي هي السبيل للخروج من الدائرة المفرغة التي ندور فيها منذ سنوات، مع ضرورة الفصل بين مقدمي الرعاية الصحية والجهة التأمينية".
كما قال الدكتور موسى العجلوني، وهو مستشار أول أنظمة صحية، "إن التغطية الصحية الشاملة تائهة بين قوى دافعة وأخرى مقيدة"، مشيرا إلى "أنه رغم وجود إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل في الأردن، إلا أننا لم نستطع حتى الآن إخراجه إلى العمل".
وبين العجلوني، "أن هناك ضعفا في الاستثمار بالرعاية الصحية الأولية مقابل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والمستشفيات، إضافة إلى ضعف الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي، الأمر الذي يزيد من كلف العلاج ويشكل ضغطا كبيرا على التأمين الصحي"، مشددا على أهمية إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن تقديم الرعاية الصحية للجميع.

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