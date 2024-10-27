البحر الميت.. خبراء يناقشون آليات تمويل التغطية الصحية الشاملة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حابس العدوان
البحر الميت- أكد خبراء في القطاع الصحي يوم أمس، ضرورة اتخاذ خطوات عملية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة بهدف ضمان حصول السكان على الرعاية الصحية اللازمة بأقل الكلف.
جاء ذلك، خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق" الذي عقد في منطقة البحر الميت، حيث نوقش في جلستي يوم أمس "التحديات والصعوبات التي تواجه دافعي الفاتورة العلاجية"، وآليات وخطوات عملية لتمويل التغطية الصحية الشاملة".
وقال مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور غوض مطري، "إن الهدف الرئيسي لنظم التمويل الصحي هو تحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية التي تحمي السكان من مخاطر الإنفاق الصحي الكارثي الذي يسبب الإفلاس"، مبينا، "أن هذا الهدف يتطلب تمويلا كافيا على أن يراعى في توزيعه العدالة ويستفاد منه بفعالية".
وأضاف، "أن برنامج اقتصاديات الصحة وتمويل الرعاية الصحية يعمل مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء المعنيين بالتنمية لدعم البلدان في تحركها باتجاه التغطية الشاملة"، مشيرا إلى "أنه يجب أن يكون معظم إنفاق الصحة من الإنفاق العام الحكومي، ويجب توحيد صناديق التأمين بطريقة أفضل للحد من ظاهرة التشظي الموجودة الآن في القطاع الصحي".
وأكد مطري، "ضرورة التوجه للعمل بمبدأ الشراء الإستراتيجي القائم على الدفع بناءً على الأداء، وضرورة ربط عمليات الشراء بمخرجات محددة، لا أن يكون الدفع كما هو الآن، بصرف النظر عن المخرجات سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة".
كما تحدث الخبير الصحي الدكتور عادل الوهادنة، عن الإستراتيجيات المتبعة في التمويل الصحي كالإنفاق من الجيب والشراء الإستراتيجي، والإستراتيجيات الإصلاحية المتعارف عليها، وبين الإيجابيات والسلبيات لكل إستراتيجية ومدى نجاح كل منها، مؤكدا، "أن الهدف من إستراتيجية التمويل الصحي هو توفير التمويل اللازم لاستدامة النظام الصحي بكفاءة وعدالة، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين دون تكبيدهم أي أعباء مالية".
من جهتها، تطرقت مدير دائرة كسب التأييد في مؤسسة الحسين للسرطان رنا الغفري تجربة مركز الحسين للسرطان لضمان تمويل مستدام للرعاية الصحية كنموذج برنامج تأمين رعاية، مبينة "أن تأمين الرعاية هو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي يضمن لمشتركيه العلاج حصريا في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في الشرق الأوسط، حيث لا توجد أي جهة تأمين في الأردن تضمن العلاج في مركز الحسين للسرطان".
وقالت الغفري، "إن مزايا هذا التأمين تشمل ضمان العلاج والدخول الفوري إلى مركز الحسين للسرطان دون انتظار موافقات أو إجراءات، ورسوم اشتراك مناسبة وسقوف تغطية متنوعة تم تحديدها بناءً على دراسات تضمن المنفعة القصوى للمشترك في حال الإصابة، بالإضافة إلى الاستفادة من كامل سقف التغطية حتى إذا أصيب المشترك بالسرطان في آخر يوم من مدة سريان الاشتراك".
وأشارت إلى "أن تأمين الرعاية يتيح الاشتراك لجميع الأعمار وجميع الجنسيات وللأفراد والشركات ويوفر فحصا سريريا سنويا مجانيا وخصما على الفحوصات المخبرية والأشعة".
إلى ذلك، قالت الدكتورة ريم العجلوني، إن الهدف من المؤتمر هو التطبيق والوصول إلى تغطية صحية شاملة تضمن حصول جميع السكان على الرعاية الصحية الأولية دون مكابدة عناء مادي، مبينة أنه في السياق الأردني التأمين الصحي الشامل هو الطريق للتغطية الصحية الشاملة.
وأضافت العجلوني، أن التغطية الصحية الشاملة هدف وطني كبير ولا يمكن الوصول إليه في ظل حالة التشظي التي يعيشها النظام الصحي الآن، مبينة أنه يجب أن يكون هناك تعاون أكبر وتوحيد للجهود وشمولية أكثر وضرورة إيجاد عدالة صحية محورها خدمة المواطن الأردني بغض النظر عمن يقدم الخدمة.
وأكدت ضرورة تكامل الأدوار والعمل على الإصلاحات الأساسية في نظام التمويل والحوكمة لنتمكن من التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
ويوم أمس، أكد منتدون خلال المؤتمر، "أن أكبر التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الأردن هي حالة التبعثر التي يعيشها التأمين، الناتجة عن عدم وجود إطار ناظم له".
وأجمعوا خلال الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش المؤتمر تحت عنوان (واقع التغطية الصحية الشاملة: الإستراتيجيات، الرؤى والتنفيذ) على "ضرورة تجاوز جميع العقبات التي تواجه تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدين ضرورة الاستفادة من عوامل القوة، وأهمها وجود إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل.
قال رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع، "إن أكبر التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الأردن هي حالة التبعثر التي يعيشها التأمين، الناتجة عن عدم وجود إطار ناظم له، أي قانون خاص بالتأمين الصحي، ولهذا السبب تجده مبعثرا ومشتبكا ما بين وزارة الصحة والنقابات الصحية والجهات المقدمة للخدمة والشركات والمرضى والجهات الرقابية، وكل هذا يعيق قدرتنا على وضع إستراتيجيات للوصول إلى التغطية التأمينية الشاملة بإدارة متخصصة تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا، وفق توازن دقيق ما بين الموارد المالية والتغطيات العلاجية والنفقات".
وأضاف الباتع، "نعتقد جازمين بأن المباشرة بإعداد قانون التأمين الصحي يعد أولوية وضرورة قصوى، علما بأن دولا عدة قد سبقتنا في هذا المجال، ومنها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، لافتا إلى "أن الجمعية أسهمت على امتداد أكثر من عقدين من الزمن في نشر المعرفة بالتأمين الصحي في الأردن وفي العديد من الدول العربية، منها السعودية وسورية ومصر وليبيا، وقد شملت هذه المعرفة أنظمة الحاسوب المتخصصة والاكتتاب والتمويل ووسائل ضبط النفقات".
وبحسب رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، "فإن 35 % من الأردنيين لا يملكون تأمينا صحيا، ورغم مرور 12 عاما من العمل، إلا أننا لم نستطع الوصول إلى تأمين صحي شامل"، مؤكدا "أن العلاقة بين أطراف التأمين الصحي مبعثرة، ويوجد اشتباك بين هذه الأطراف يعيق الوصول إلى قانون تأمين صحي شامل".
وأكد الحسبان، "أن حوكمة القطاع الصحي هي السبيل للخروج من الدائرة المفرغة التي ندور فيها منذ سنوات، مع ضرورة الفصل بين مقدمي الرعاية الصحية والجهة التأمينية".
كما قال الدكتور موسى العجلوني، وهو مستشار أول أنظمة صحية، "إن التغطية الصحية الشاملة تائهة بين قوى دافعة وأخرى مقيدة"، مشيرا إلى "أنه رغم وجود إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل في الأردن، إلا أننا لم نستطع حتى الآن إخراجه إلى العمل".
وبين العجلوني، "أن هناك ضعفا في الاستثمار بالرعاية الصحية الأولية مقابل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والمستشفيات، إضافة إلى ضعف الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي، الأمر الذي يزيد من كلف العلاج ويشكل ضغطا كبيرا على التأمين الصحي"، مشددا على أهمية إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن تقديم الرعاية الصحية للجميع.
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