نيوم يستقبل أحد في Yelo

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح نيوم إلى الابتعاد بصدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستقبل اليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، نظيره أحد الساعي للخروج من مأزق مراكز الهبوط، في افتتاح الجولة الثامنة، ويتصدر نيوم الدوري
برصيد 19 نقطة، فيما يحل أحد في المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.
فيما تأجلت مواجهتا العدالة والنجمة، والبكيرية والجندل، إلى الـ20 من نوفمبر نظرا لمشاركة النجمة والجندل في دور الـ16 لكأس الملك.
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