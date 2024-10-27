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نيوم يستقبل أحد في Yelo

10/27/2024 11:23:52 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح نيوم إلى الابتعاد بصدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستقبل اليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، نظيره أحد الساعي للخروج من مأزق مراكز الهبوط، في افتتاح الجولة الثامنة، ويتصدر نيوم الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يحل أحد في المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.
فيما تأجلت مواجهتا العدالة والنجمة، والبكيرية والجندل، إلى الـ20 من نوفمبر نظرا لمشاركة النجمة والجندل في دور الـ16 لكأس الملك.

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