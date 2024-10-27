قزحية العين تكشف الصور المزيفة

(MENAFN
- Al Watan)
أطلق سام ألتمان الشريك المؤسسة لشركة الذكاء الاصطناعي الرائدة أوبن أيه.آي، مشروعاً باسم ((وورلد)) (العالم) يهدف إلى استخدام المسح الضوئي لقزحية عين الأشخاص، للمساعدة في التمييز بين الصور الحقيقية لهم والصور التي تم تزييفها لهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة المعروفة باسم ((التزييف العميق)). ويستهدف المشروع بدرجة كبيرة معالجة المشكلات الناجمة عن الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتقديم نسخ مزيفة من الفيديوهات للأفراد باستخدام التزييف العميق. وأحد المخاوف الرئيسة حالياً هي أن يستطيع المحتالون استخدام التزييف العميق لاختلاق شخصية رئيس شركة مثلاً، ويطلب من موظفيه تحويل مبالغ مالية إلى جهات محددة. وأطلقت ((وورلد)) على تقنيتها الجديدة اسم ((الوجه العميق))، وتتيح مطابقة أي فيديو بقراءة المسح الضوئي لعين الشخص الحقيقية. وتعتزم الشركة تقديم كاميرا خاصة بها لاستخدامها في هذه العملية، وهو ما ينهي الحاجة إلى طلب التعاون من منصات التكنولوجيا الأخرى لإجراء عملية المطابقة. في الوقت نفسه، فإن التقنية الجديدة ستكون متوافقة مع منصات التواصل الاجتماعي ومؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت مثل ((زوم)) و((تيمز)) و((واتسآب)) و((فيس تايم)).
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