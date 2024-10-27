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قزحية العين تكشف الصور المزيفة

10/27/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق سام ألتمان الشريك المؤسسة لشركة الذكاء الاصطناعي الرائدة أوبن أيه.آي، مشروعاً باسم ((وورلد)) (العالم) يهدف إلى استخدام المسح الضوئي لقزحية عين الأشخاص، للمساعدة في التمييز بين الصور الحقيقية لهم والصور التي تم تزييفها لهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة المعروفة باسم ((التزييف العميق)). ويستهدف المشروع بدرجة كبيرة معالجة المشكلات الناجمة عن الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتقديم نسخ مزيفة من الفيديوهات للأفراد باستخدام التزييف العميق. وأحد المخاوف الرئيسة حالياً هي أن يستطيع المحتالون استخدام التزييف العميق لاختلاق شخصية رئيس شركة مثلاً، ويطلب من موظفيه تحويل مبالغ مالية إلى جهات محددة. وأطلقت ((وورلد)) على تقنيتها الجديدة اسم ((الوجه العميق))، وتتيح مطابقة أي فيديو بقراءة المسح الضوئي لعين الشخص الحقيقية. وتعتزم الشركة تقديم كاميرا خاصة بها لاستخدامها في هذه العملية، وهو ما ينهي الحاجة إلى طلب التعاون من منصات التكنولوجيا الأخرى لإجراء عملية المطابقة. في الوقت نفسه، فإن التقنية الجديدة ستكون متوافقة مع منصات التواصل الاجتماعي ومؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت مثل ((زوم)) و((تيمز)) و((واتسآب)) و((فيس تايم)).

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