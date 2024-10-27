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حفريات ديناصور في جزيرة نائية

10/27/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Al Watan) قال مسؤولون في هونج كونج، إنهم اكتشفوا حفريات ديناصورات لأول مرة، على جزيرة نائية غير مأهولة، وهي جزء من حديقة جيولوجية.
وأشار المسؤولون الحكوميون في بيان إلى أن الحفريات كانت جزءا من ديناصور كبير من العصر الطباشيري، يتراوح عمره بين 145 مليونا و66 مليون عام، وسوف يحتاجون إلى إجراء مزيد من الدراسات لتأكيد نوع الديناصور.
وعثر على الحفرية في جزيرة بورت في حديقة اليونيسكو الجيولوجية العالمية في المياه الشمالية الشرقية للمدينة.
وقالت وزيرة التنمية، بيرناديت لين هون هو، ((إن الاكتشاف له أهمية كبيرة ويوفر أدلة جديدة للبحث في علم البيئة القديمة في هونغ كونغ)).
ويرجح الخبراء أن الديناصور ربما دُفن تحت الرمال والحصى ثم عاد إلى السطح بعد فيضان كبير، ثم دُفن مرة أخرى في موقع الاكتشاف، وفقا للبيان.
وجاء هذا الاكتشاف بعد أن حذرت إدارة الحفاظ في مارس الماضي مكتب الآثار والمعالم التابع لها إلى وجود بعض الصخور الرسوبية التي تحتوي على مواد يشتبه في أنها أحافير فقارية.

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