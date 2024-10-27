حفريات ديناصور في جزيرة نائية

(MENAFN
- Al Watan)
قال مسؤولون في هونج كونج، إنهم اكتشفوا حفريات ديناصورات لأول مرة، على جزيرة نائية غير مأهولة، وهي جزء من حديقة جيولوجية.
وأشار المسؤولون الحكوميون في بيان إلى أن الحفريات كانت جزءا من ديناصور كبير من العصر الطباشيري، يتراوح عمره بين 145 مليونا و66 مليون عام، وسوف يحتاجون إلى إجراء مزيد من الدراسات لتأكيد نوع الديناصور.
وعثر على الحفرية في جزيرة بورت في حديقة اليونيسكو الجيولوجية العالمية في المياه الشمالية الشرقية للمدينة.
وقالت وزيرة
التنمية، بيرناديت لين هون هو، ((إن الاكتشاف له أهمية كبيرة ويوفر أدلة جديدة للبحث في علم البيئة القديمة في هونغ كونغ)).
ويرجح الخبراء أن الديناصور ربما دُفن تحت الرمال والحصى ثم عاد إلى السطح بعد فيضان كبير، ثم دُفن مرة أخرى في موقع الاكتشاف، وفقا للبيان.
وجاء هذا الاكتشاف بعد أن حذرت إدارة الحفاظ في مارس الماضي مكتب الآثار والمعالم التابع لها إلى وجود بعض الصخور الرسوبية التي تحتوي على مواد يشتبه في أنها أحافير فقارية.
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