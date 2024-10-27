الثبيتي يحتفل بزواجه - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/27/2024 11:23:20 PM
(MENAFN
- Al Watan)
احتفل الدكتور راكان بن فيصل الثبيتي، أحد منسوبي مستشفى
القوات المسلحة في الهدا، بزواجه في مدينة الطائف. وتم الاحتفال بحضور عدد من الوجهاء والمسؤولين والأهل والأصدقاء، ووسط دعواتهم للعروسين بالتوفيق والسعادة.
MENAFN27102024000089011017ID1108822965
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.