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الثبيتي يحتفل بزواجه - جريدة الوطن السعودية

10/27/2024 11:23:20 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفل الدكتور راكان بن فيصل الثبيتي، أحد منسوبي مستشفى القوات المسلحة في الهدا، بزواجه في مدينة الطائف. وتم الاحتفال بحضور عدد من الوجهاء والمسؤولين والأهل والأصدقاء، ووسط دعواتهم للعروسين بالتوفيق والسعادة.

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