أمير الرياض يعزي عائلة الدغيثر - جريدة الوطن السعودية

أمير الرياض يعزي عائلة الدغيثر - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/27/2024 11:23:20 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي، تعازيه ومواساته لأبناء عبدالعزيز بن سعود الدغيثر في وفاة والدهم. وسأل أمير الرياض الله -العلي القدير- أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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