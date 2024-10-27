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أمير الرياض يعزي عائلة الدغيثر - جريدة الوطن السعودية

10/27/2024 11:23:20 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي، تعازيه ومواساته لأبناء عبدالعزيز بن سعود الدغيثر في وفاة والدهم. وسأل أمير الرياض الله -العلي القدير- أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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