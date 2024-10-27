هنوف بنت سعيد مديرة لمنصة Stake - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/27/2024 11:23:19 PM
(MENAFN
- Al Watan)
صدر قرار تعيين هنوف بنت عبدالإله بن سعيد مديرا عاما لمنصة Stake للاستثمار العقاري في السعودية، المدعومة من شركة ((أرامكو)) السعودية.
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