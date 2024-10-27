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علامات الوجه ودلالاتها الصحية

10/27/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تغيرات لون البشرة
يمكن أن تشير تغيرات في لون البشرة إلى مشاكل صحية. على سبيل المثال، شحوب الوجه يدل على نقص الحديد، بينما اصفرار الجلد يكون علامة على مشاكل في الكبد.
الهالات السوداء
تعتبر الهالات السوداء تحت العينين دليلاً على التعب أو قلة النوم. كما يمكن أن تكون مرتبطة بمشاكل صحية مثل الحساسية أو احتباس السوائل.
انتفاخ الوجه
يشير انتفاخ الوجه إلى احتباس السوائل، الذي يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك النظام الغذائي أو مشاكل في الكلى.
التجاعيد المبكرة
ظهور التجاعيد في سن مبكرة قد يكون علامة على الإجهاد أو التعرض المفرط لأشعة الشمس. كما يمكن أن تشير إلى نقص في الترطيب أو العناية بالبشرة.
حب الشباب
حب الشباب ليس مجرد مشكلة جلدية، بل يمكن أن يعكس أيضاً توازن الهرمونات. قد يدل أيضًا على ردود فعل الجسم تجاه بعض الأطعمة أو التوتر.

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