علامات الوجه ودلالاتها الصحية

(MENAFN
- Al Watan)
تغيرات لون البشرة
يمكن أن تشير تغيرات في لون البشرة إلى مشاكل صحية. على سبيل المثال، شحوب الوجه يدل على نقص الحديد، بينما اصفرار الجلد يكون علامة على مشاكل في الكبد.
الهالات السوداء
تعتبر الهالات السوداء تحت العينين دليلاً على التعب أو قلة النوم. كما يمكن أن تكون مرتبطة بمشاكل صحية مثل الحساسية أو احتباس السوائل.
انتفاخ الوجه
يشير انتفاخ الوجه إلى احتباس السوائل، الذي يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك النظام الغذائي أو مشاكل في الكلى.
التجاعيد المبكرة
ظهور التجاعيد في سن مبكرة قد يكون علامة على الإجهاد أو التعرض المفرط لأشعة الشمس. كما يمكن أن تشير إلى نقص في الترطيب أو العناية بالبشرة.
حب الشباب
حب الشباب ليس مجرد مشكلة جلدية، بل يمكن أن يعكس أيضاً توازن الهرمونات. قد يدل أيضًا على ردود فعل الجسم تجاه بعض الأطعمة أو التوتر.
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