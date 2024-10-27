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نجاح تجارب استخلاص زيت زهرة الفل الجيزاني

10/27/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن نجاح مركز الأبحاث الزراعية بجازان، بالتعاون مع جمعية الفل وجامعة جازان، في استخلاص زيت زهرة الفل الجيزاني، وهي خطوة طموحة تعزز من القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا المنتج العطري الفريد.
وأوضحت الوزارة، أن هذه التجربة الرائدة تعدّ جزءًا من جهود المملكة الرامية لتطوير المنتجات المحلية ودعم الابتكار الزراعي، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة السعودية في الأسواق العالمية للزيوت العطرية.
وأشارت إلى أن التجارب العلمية التي أجريت في هذا الخصوص، أكدت على جودة الزيت المستخلص، حيث تم تحضير الزهور بعناية فائقة، عبر نقعها في محلول الهكسان لمدة 24 ساعة، بعد ذلك، تم استخدام تقنيات متقدمة لاستخلاص المركبات العطرية عن طريق التبخير وحقن المحلول في جهاز الفصل الكروماتوجرافي الغازي مع مطياف الكتلة، ما أسفر عن رصد المركبات العطرية المميزة لزهرة الفل الجيزانية.
وأبانت أن نتائج التحليل أظهرت وجود مجموعة من المركبات العطرية النادرة التي تضفي على زيت الفل طابعه الفريد، منوهة بأن أبرز ما يميز هذا المستخلص هو احتواؤه على مادة ((كحول الفينايثايل))، وهي من المركبات الأساسية التي تضفي على زيت الورد الطائفي والاسطنبولي رائحته المميزة، ما يجعل الزيت الجيزاني منافسًا قويًا في الأسواق العطرية.
وأفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المستخلص الجيزاني يتميز بتفوقه الواضح على نظيريه الهندي والمصري، حيث يحتوي على نسبة أقل بكثير من مركب الفينيل أسيتات، المقيد استخدامه دوليًا بسبب المخاوف الصحية، مما يؤكد أن هذا الإنجاز يعزز سمعة الزيوت العطرية المستخرجة محليًا، ويؤكد التزام المملكة بالمعايير الدولية للجودة.

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