5095 ساعة تطوعية بجمعية العوامية

(MENAFN
- Al Watan)
قدم 248 متطوعًا بجمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية 5095 ساعة تطوعية منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية الربع الثالث. تُقدر القيمة الاقتصادية لهذه الساعات بـ 192.244 ريالًا لـ94 فرصة تطوعية طرحتها الجمعية.
وتمثل الساعات التطوعية التي سُجلت على المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجهود التي بذلها المتطوعون ضمن الفرص المتاحة لهم.
شهد الربع الأول من العام أكبر عدد من الساعات التطوعية، بمجموع 2786 ساعة قدمها 96 متطوعًا لـ46 فرصة تطوعية، بقيمة اقتصادية بلغت 108.744 ريالًا. أما في الربع الثاني، فقد نُفذت 2136 ساعة تطوعية من قبل 131 متطوعًا ضمن 33 فرصة، وبقيمة اقتصادية بلغت 79.568 ريالًا. وسجل الربع الثالث أقل عدد من الساعات والمتطوعين، بإجمالي 173 ساعة نفذها 21 متطوعًا لـ15 فرصة، بقيمة اقتصادية بلغت 3931 ريالًا.
يذكر أن الفرص التطوعية التي تطرحها الجمعية تمثل جزءًا من دورها الاجتماعي في تفعيل طاقات المجتمع، حيث يكتسب المتطوعون مهارات وخبرات متنوعة من خلال المهام التي يقومون بها. كما يتم توثيق ساعات التطوع ومنح شهادات للمشاركين عبر منصة العمل التطوعي، التي تهدف إلى تسجيل مليون متطوع ومتطوعة في المملكة وفق رؤية المملكة 2030.
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