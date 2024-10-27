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Tiktok تتيح لكبار السن المحتوى التعليمي

10/27/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) توسيع الوصول: سيسمح تيك توك لجميع المستخدمين الكبار في الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا برؤية محتوى ستيم بشكل افتراضي.
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي وعرض الفيديوهات القصيرة ((تيك توك)) اعتزامها السماح لجميع المستخدمين الكبار في الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا بشكل افتراضي برؤية محتوى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم)، في حين كان يتم عرض هذا المحتوى بشكل افتراضي للمستخدمين الأقل من 18 عاماً فقط.
وقالت شبكة التواصل الاجتماعي الصينية إن توسيع نطاق هذه الخاصية سيجعل من السهل على جميع المستخدمين العثور على المحتوى التعليمي على المنصة.
ورغم أن هذا المحتوى سيكون متاحاً لكل المستخدمين في هذه الدول، يمكن للمستخدم وقف عرضه من خلال الدخول إلى إعدادات المنصة وتصفح قسم ((تفضيلات المحتوى)).
محتوى هادف
أشار موقع ((تك كرانش)) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن ((تيك توك)) أطلقت محتوى ((ستيم)) في البداية رداً على انتقادات من جانب أعضاء في البرلمانات وجماعات حقوقية تتهم المنصة بنشر محتوى ضار بالمراهقين واستخدام أساليب إدمانية لجعل المستخدمين يستخدمون المنصة أطول فترة ممكنة.
واستخدمت شركة ((تيك توك))، المملوكة لمجموعة ((بايت دانس)) الصينية العملاقة للتكنولوجيا، إطلاق المحتوى العلمي لمواجهة الادعاءات بأن المنصة ضارة بالمستخدمين الصغار.
الصحة العقلية
تحدث شو شيو، الرئيس التنفيذي، عن هذا المحتوى أثناء إدلائه بشهادتين أمام جلستي استماع منفصلتين في الكونغرس الأمريكي في مارس 2023 ويناير الماضي.
ورغم ذلك تواجه ((تيك توك)) انتقادات بدعوى أنها تضر بالصحة العقلية للمستخدمين بغض النظر عما إذا كان المستخدم صغيراً أم كبيراً. وربما لجأت الشركة لتوفير المحتوى العلمي للكبار أيضا كشكل من أشكال التصدي لمثل هذه الانتقادات. وتقول الشركة إن محتوى ((ستيم)) يتيح مساحة للتعلم المشترك والإلهام والإثراء العلمي. وبتوفير هذ المحتوى للمستخدمين، تسعى ((تيك توك)) إلى تسويق نفسها كمكان للتعلم أيضاً، وليس للترفيه فقط.

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