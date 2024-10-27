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شغف الوزير

10/27/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) على هامش ملتقى الصحة العالمي التقيت وزير الصحة رفقة مجموعة من كتاب الرأي والإعلاميين، وكان حديثه ملهماً حول مسيرة الوزارة وخدماتها. يتمتع الوزير بشخصية كاريزمية، ويضع الرضا عن خدمات الوزارة وتحسين مستوى الصحة العامة على رأس أولوياته. إذ استعرض إنجازات الوزارة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى بعض التجارب الدولية في هذا المجال.
الرضا التام عن خدمات وزارة الصحة غير ممكن بشكل كامل، وهذا أمر عالمي؛ فالأشخاص يقيمون خدمات الصحة أثناء شعورهم بالألم أو الحاجة إلى العلاج، وحتى إذا كانت الخدمة متكاملة، يظل في نفسهم شيء تجاهها.
تميز حديث الوزير بربط علم النفس بالسياسات العامة للصحة، إذ أشار إلى أهمية وضع سقف منطقي للتوقعات. وبفضل رؤية 2030، شهدت التوقعات الصحية للمواطنين والمقيمين ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصلت الخدمات الصحية في المملكة إلى مستوى متقدم، بما في ذلك ربط الإجازات المرضية بنظام إلكتروني وإدخال خدمة ((التوأم الرقمي)) في تطبيق ((صحتي))، الذي يقدم استبياناً دقيقاً حول العمر الحيوي للمستخدم مقارنة بعمره الفعلي، مما يعكس اهتمام الوزارة بالوقاية وتعزيز الصحة قبل حدوث المرض.
كما تناول الوزير جهود الوزارة في رصد التلوث الهوائي وتأثيره في الأمراض، وانعكاس ذلك على السياسات الصحية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
أظهر الوزير شغفاً ملحوظاً يجمع بين خبرته الصحية وتجربته السابقة في خدمة المستهلك بوزارة التجارة، ما انعكس إيجابياً على تطور خدمات وزارة الصحة. فقد انخفضت مواعيد المستشفيات من الشهور إلى فترات أقل بكثير، كما ارتفع معدل العمليات الجراحية الأسبوعية من 4000 إلى 10.000 عملية، ما يبرز تقدم الوزارة في تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.
قيادة وزارة الصحة ليست بالأمر اليسير، إذ إن خطة التحول الصحي تتطلب 14 سنة للتحول الكامل منذ 2016، وهي أطول فترة تحول بين الأجهزة الأخرى نظرا لتعقيد القطاع الصحي وارتباطه بالقطاع الخاص والتأمين.
كل التوفيق للوزير وفريقه.

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