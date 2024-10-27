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دعوة لأدعياء الإسلامية

10/27/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) الإسلاميون على الحقيقة هم الذين يتبعون الإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فهمه عنه السلف الصالح، لا يتراجعون قيد أنملة عن هذا المنهج، فلا يضعفون عند شعار الحرية حتى يصل بهم الأمر إلى أن يجعلوها مقدمةً على الشريعة، ولا تغريهم خدعة المساواة حتى يذهب بعضهم إلى القول بمساواة الرجل بالمرأة حتى في الميراث، ويقولون إن الشريعة جاءت بما هو متعارف عليه عند الأوائل، والعرف قد تغير فتتغير معه الفتوى، ولا ينزلقون مع دعايات حقوق الإنسان حتى ينكر بعضهم حد الزنا وحد الردة ويتأولون حد السرقة، هذا وهم ـ أي السلفيون ـ في الاعتقاد و العبادات لا يزيدون فيها ولا ينقصون عما تركهم عليه رسول الله وما نُقِل لهم عن السلف الصالح رضي الله عنهم.
فهم الإسلاميون شاء من شاء وأبى من أبى، على ما بينهم من اختلاف تُعمِّقه الأهواء نسأل الله أن يجير منها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم ممن يضعفون عندما تُذْكَر مناهج الغرب فيسعون إلى تحريف الدين ليصير وفقاً لهذه المناهج، فليس انتسابهم للإسلام صحيحاً بل الصحيح أن يقال عنهم قول آخر لا أدري حتى الآن ما هو؟ وإن كان الليبراليون قد ابتكروا مصطلحاً لا أظنه سائغاً لغة وهو ((الإسلامَوِيون))، ويعنون به الجميع، أي السلفيين وغير السلفيين، ولولا عدم صحته من جهة اللغة لاخترته عَلماً على غير السلفيين.
وسوف أسميهم في هذا المقال ((المتأسلمين))، وأنا أعلم أنه مصطلح لا يصلح لمن أعنيهم، لكن ليكن مصطلحاً مؤقتاً حتى أجد أنسب منه، فهؤلاء المتأسلمون قصتهم مع الشعارات وكيف تعلقوا بها قصة طويلة، وكانوا سريعين في الاغترار بكل راية ترفع، ويذكر فيها الإسلام، دون التمحيص فيها، هل تتفق مع الحق أم تتناقض معه؟ فمثلاً قامت الثورة الخمينية فوقفوا معها وساندوها بإخلاص وعلقوا عليها الآمال ودافعوا عنها، ثم جاء الغزو العراقي للكويت فمن حين تعلق صدام حسين بالإسلام بعد الغزو تعلقوا به وأيدوه، وحين قام حزب الله بمسرحيّاته المعروفة في قتال الصهاينة آزروه، وحينما فاز ((حزب العدالة والتنمية)) بالرئاسة في تركيا ناهضوا الدنيا من أجله، وحين اشتعل ما يسمونه ((الربيع العربي)) أيدوه وناهضوا من توجس منه، ثم كانوا خصوما لمن ناهض هذه الثورات حتى بدأت تتراجع.
واليوم لا شيء مما سبق وأحسنوا الظن به إلا وشهدت الشواهد العظيمة أنه لم يكن محلاً لما أملوا فيه، بل على عكس ذلك، فعداوة إيران والكيان الصهيوني عداوة محددة بمصالح البلدين فمتى تجاوزت مصالحُ إيران الحدَّ المُوَافَق عليه سلفاً من الصهاينة كانت خصماً، وللخصومة أيضاً حدود لا تتجاوزها، وقد اتضح ذلك بشكل غير مسبوق في تبادل الضربات بين البلدين، فإيران تخبر اليهود برغبتهم في ضربهم، واليهود يخبرون إيران بمواقع ضربهم حتى لا يصيبوا شيئاً لا يريدونه، والموافقةُ مسبقةٌ من كلا الطرفين، وقد عرف من لا يعرف من كل ذلك أسرار التاريخ والمستقبل الذي يتوقعونه كما عرفوا الواقع على حقيقته.
وصدام حسين لم يكن يعمل لفلسطين ولم يكن إعلاء كلمة الله في خارطته، بل كان يعمل للعراق بشكل غير منطقي أدى إلى أن تكون العراق اليوم تحت الاحتلالين الإيراني والأمريكي، مع أن إيران في الصورة التي ترسمها الولايات المتحدة عدو لدود، ومع ذلك يتشاركان بإخلاص في احتلال دولة عربية.
وما يُسمى ربيعاً عربياً تبين أنه كان ربيعاً من صناعة أمريكية، لكن الله تعالى وقى شرها في بعض البلاد، ولا زال شرها مستطيراً في بلاد أُخر لاسيما السودان، الذي يُحِسُ البُصَراء بوقع أقدام الصهاينة فيما يجري فيه، ولذلك كلامٌ آخر.
المهم أن جميع ما أمل به المؤملون صار رماداً تذروه الرياح، ولم يبق لهم إلا المملكة العربية السعودية، فهي التي لم يقفوا معها ولم يُؤَمِلُوا فيها بالرغم من وحدة موقفها وشِدَّتِها فيه منذ تأسست وحتى اليوم، ومنذ احتلال الصهاينة لفلسطين قبل ستة وسبعين عاماً وقبل ذلك، فلا يزال موقفها من الصهاينة حاداً في حقيقته، وإن كان يلتزم العبارات الدبلوماسية، ويتجنب العبارات الصارخة التي تخرج إلى حد التهريج السياسي.
كما أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في دول العالم الإسلامي التي تعلن عن دستورية القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن قيل إنها قد خالفت السنة في مواضع محددة وذات أثر في بنية المجتمع، فيقال إن هذه المواضع ليست محل تحريم عند هؤلاء المتأسلمين لا سيما من هم خارج السعودية، فهم لا يحرمون الغناء ولا الاختلاط ولا يحرمون عمل المرأة بجميع أشكاله، وكانوا قبل عهد الملك سلمان ممن ينتقدون المملكة بشدة لعدم أخذها بهذه الأمور، كما أنها لا تساوي شيئا في مقابل أمور تحدث وتتزايد في دولٍ أُخَرَ محل تقدير لدى المتأسلمين. وغير ذلك لن يجدوا شيئاً إلا مفتريات تعودنا على سماعها.
وفي مجال السياسة خاصة لن تجد أوضح من سياسة المملكة وأشدّ استقامة وبعداً عن التلاعب والكذب وإبداء غير الرأي الذي يعتقده الساسة، فكل ما يُعلن عنه هو الصواب إن شاء الله، لا يختلف في ذلك اثنان.
إذاً لماذا بعد هذه الخيبات لا يعرف هؤلاء مواطن الحق ويؤيدون السعودية في مشاريعها العالمية، فهذا خير لهم من التمادي في الفشل وراء الدعايات الرخيصة والدعاوى الزائفة، وأخص في هذا المقام رفض المملكة لأي تطبيع مع اليهود قبل إعلان حل الدولتين، دولةٍ لليهود ودولةٍ للعرب، ومع أن هذا الحل ليس هو الطموح العربي، إذ إن الطموح العربي هو عودة فلسطين عربية كما كانت منذ خمسين ألف سنة، وإسلامية كما كانت منذ ألف وأربعمائة عام، لكن كما يقول المثل: " إن أطاعك الزمن وإلا فَأَطِعْهُ" ، فمعايير القوة المادية قد اختلفت، وهي بكمالها اليوم مع اليهود.
كما أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي هو الوحيد من بين الوزراء العرب ألذي أعلن دون تورية في الأمم المتحدة أن المملكة لن تحيد أبداً فيما تقرره في علاقة الرجل بالمرأة عما تمليه الشريعة الإسلامية.
وإني أدعو من ههنا الجميعَ إلى مناصرة القضايا العربية والإسلامية مناصرة حقة، ولن يكون ذلك في هذه الظروف إلا بمناصرة الموقف السعودي وعدم الحيدة عنه.

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