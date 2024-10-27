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السعودية ساعد القضية

10/27/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) في مذكرات الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، التي تحمل عنوان (مذكرات البيت الأبيض) عند حديثه عن أحداث عام 1978 كتب عن السياسة السعودية:
((أمضيتُ مع ولي العهد الأمير فهد الذي يتولى معظم التفاصيل ساعةً نتحدث عن القرن الإفريقي، ومستوطنات الشرق الأوسط، وقيمة الدولار، وتجارة النفط، من بين جميع الزُّعماء الذين قابلتهم هم الوحيدون الذين يرغبون في رؤية تشكُّل دولة فلسطينية مستقلة، ويؤيد الآخرون هذا قولًا وليس فعلًا... كنَّا صريحين جدًا في هذه النقطة، وأخبرناهم أننا نرى خطرًا حقيقيًا في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة)).
ليس خافيًا على أحد أنَّ الرئيس الأمريكي كارتر لا يعمل لصالح السّعودية وهو يخط كلماته هذه، ولم يكن له أن يضلِّل الرأي العام الذي يشمل النخب السياسية اللاحقة في الولايات المتحدة، وهو يسجل مذكراته، وليست لديه أي مصلحة في المشاركة في مناكفة سياسية ذاعت بين أيدلوجيات في الشرق الأوسط في الستينيات والسبعينيات، لقد ذكر النقطة التي كانت في الغرف المغلقة، وهو المصطلح الذي يحبذه أنصار نظرية المؤامرة ممن يتكلمون عن خفايا السياسة السعودية اليوم لاتهامها واختراع ما لا دليل عليه، مبرزًا نقطة خلافية حادَّة من عام 1978 بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو تمسك السعودية بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما رأته إدارة كارتر حينها خطيرًا، ومع ذلك فقد كانت بعض الفصائل الفلسطينية لا تعترف للسعودية بهذا، إذ كانت الأفكار اليسارية تحرِّضهم على ابتكار أحداث لا أساس لها على أرض الواقع.
إذ تظهر اعترافات كارتر بأنَّ السعودية ساعِد للقضية الفلسطينية، وهو ما لم يعجب البروباغندا اليسارية، إذ كانت مشكلة اليسار الاشتراكي مع السعودية لا تتعلق بفلسطين، بل بالثروات والدعوة لتوزيع النفط بطريقة أممية، من باب إلغاء الطبقية في العالَم، وإلغاء الملكية عبر الثورة الأممية وتحويل الدول إلى جمهوريات عمالية على غرار الاتحاد السوفيتي، وكانت الأحزاب الشيوعية لا تنظر إلى قضية فلسطين على أنها قضية عربية فتلك بنظرهم شعارات شوفينية تحاربها الماركسية، وهم الذين دعوا للأممية بديلًا عن القوميات والوطنيات، ولذلك لم تقطع الأحزاب الشيوعية علاقاتها بالاتحاد السوفيتي حين اعترف بإسرائيل بل كانوا مرتبطين بموسكو رغم أنَّ ستالين سهل كل الطرق لهجرة السوفييت اليهود إلى أرض فلسطين وسارع للاعتراف بدولة إسرائيل، بل إنَّ العديد من الشيوعيين كانوا يرون في الحركة الصهيونية القادمة إلى فلسطين حركة عمالية تعرضت للظلم في أوروبا، وأنَّه يحق لهم الهجرة إلى فلسطين.
فحين يجري الحديث عن السعودية لا ينبغي إغفال أثر تلك البروباغندا التي استمرت لقرن ضد الدول الملكية، بشعارات الثورية الاشتراكية، ورغم ذلك فإنَّ السعودية كانت دائمة الدعم لقضية فلسطين، بصفتها قضية عادلة، وكانت تدرك أنَّ طريقة المحاور والارتباط بسياسات دول أخرى من بعض الفصائل الفلسطينية مضرَّة بالقضية الفلسطينية، كما فعلت الأحزاب اليسارية عندما ارتبطت بموسكو في ذلك الوقت، وحين عرَّف غسان كنفاني الروائي الفلسطيني شعبه قال: ((هو شعب صغير شجاع))، وبهذا فإنَّ هذا الشعب الذي ناله الظلم التاريخي لمن أعظم الضرر على قضيته أن يُستغل أبناؤه من دول كبرى، تجعلهم وقودًا لحروب هدفها السياسي زيادة نفوذ الدول الداعمة، بدخولها لاعبًا نشطًا في قضايا الشرق الأوسط، دون أدنى اعتبار لاقتراب هذا الشعب من قيام دولته من عدم ذلك.
ومع الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وقد تم قلبها رأسًا على عقب، كانت السعودية أهم صوت رسمي يسمي الأمور بأسمائها، بحديثها المعلن عن ضرورة قيام دولة فلسطينية بخلاف ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي رأى في هذه الحرب فرصة له لتطبيق أجندته السياسية، فهي حرب ليست ذات أهداف عسكرية وأمنية مجردة، ويتضح ذلك بحرصه على السيطرة على منافذ غزة، ومنها معبر رفح مع مصر، ومحور فيلادلفيا على طول الحدود الفلسطينية المصرية، فلم يكن سرًا ضيقه بما يصرحه المسؤولون السعوديون على مختلف المستويات وعلى رأسهم ولي العهد حفظه الله.
وكما هي العادة الأمريكية في التعامل مع قضية فلسطين، إذ سعت تاريخيًا إلى فك الارتباط بين مختلف القضايا، فلا تريد ربط مطالب سوريا بالجولان بقضية فلسطين، ولا سيناء أيام احتلالها قبل 1973 بفلسطين، لكنَّ السعودية منذ ذلك اليوم الذي أقر فيه كارتر بجديتهم في قيام دولة فلسطينية مستقلة، لا يزالون يربطون بين علاقاتهم الخارجية وقيام دولة فلسطين، دون قبول منهم بفك هذا الارتباط، وهو ما يثبت أنَّ السعودية كانت وظلَّت وستبقى الساعد للقضية الفلسطينية، وأنَّها في سياستها تلتزم بربط الأقوال بالأفعال، ولا ترضى أن تكون تصريحاتها مجرد مجاملات دبلوماسية لا أثر لها في الغرف المغلقة!

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