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مكاسب لإيران وإسرائيل: دمار للبنان وفلسطين

10/27/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كان هذا الهجوم الإسرائيلي الأول بالطائرات الحربية على إيران، وقالت إسرائيل إنه ((حقق أهدافه)) ومنحها ((حرية حركة)) في الأجواء الإيرانية. وبذلك حقق بنيامين نتنياهو حلماً يراوده منذ عام 2010 إلى أن حظي باستجابة أمريكية، وما يعزز هذا ((الإنجاز)) أنه تم في ظل إدارة ((ديمقراطية)) وبموافقتها ودعمها، إذ وفرت منظومة ((ثاد)) المضادة للصواريخ الباليستية وحركت سرباً من طائرات ((إف 16)) وقدمت 5.2 مليارات دولار كمساعدة مالية إضافية، عدا الدعم الاستخباري للدقة في تحديد المواقع المستهدفة داخل إيران. وعلى رغم أن واشنطن أبلغت نتنياهو وقادته العسكريين بأن عليهم التزام ((رد موجه ومتناسب)) لأنها لن تدعم تصعيداً يؤدي إلى حرب كبرى مفتوحة في لحظة انتخابات رئاسية، إلا أن التسريب المتعمد لـ((الوثائق السرية)) عكس استمرار الارتياب الأمريكي بنيات نتنياهو وخدعه. لذا امتثلت إسرائيل لشروط جو بايدن، وذهبت أبعد من ذلك بإرسال رسالة إلى طهران توضح فيها الأهداف التي تعتزم ضربها.
كما أن إدارة بايدن لم تقصر تجاه إيران، فلم تبخل عليها بـ((النصائح)) والتحذيرات وحتى التهديدات، انطلاقاً من أن الطرفين أصبح بينهما سجل من ((التعاون)) وجملة من التجارب ذات الحدين: إما أن تأخذ طهران بالنصائح ولو محرجة، أو تواجه انخراط أمريكا في حرب مباشرة ضدها ما دامت إسرائيل هي المستهدفة إيرانياً. وهكذا استطاعت واشنطن أن تهندس المواجهة الإيرانية- الإسرائيلية في أبريل الماضي، ثم في أكتوبر الحالي، باعتراض معظم الصواريخ والمسيرات قبل سقوطها في إسرائيل، وبإقناع الأخيرة بإبقاء ردودها في إطار محدد. اضطرت طهران إلى رمي كل ما دفعت به من حجج قانون- دولية وحقوق دفاع عن النفس (بعد قصف قنصليتها في دمشق ثم اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ((حماس)) وهو في ضيافتها) لتظفر باستعراضَين صاروخيَين كمكسب ((استراتيجي))، وفي المقابل حصلت إسرائيل على مكسب ((استراتيجي)) مماثل. وبعدما تضاربتا صار عليهما الآن أن تعودا إلى ((الرشد)).
لم تبذل الأطراف الثلاثة أي جهد لتمويه الجانب ((المسرحي)) في الحدث، لذا فإنه نال حيزاً كبيراً من السخرية في إيران كما في إسرائيل. وبشكل موقت أمكن لبايدن أن يطوي صفحة ((حرب إقليمية)) لا يريدها في نهاية ولايته، ولا يريدها طرفاها طالما أن شرطها الأساسي غير متاح لإسرائيل (مشاركة أمريكية)، كما أن شرطها اللازم والضروري لم يعد متاحاً لإيران بعد الضربات القاسية التي تلقتها اثنتان من ((ساحاته)) في غزة ولبنان، وبعد نأي ((الساحة)) السورية بنفسها عن الصراع، أما ((ساحتا)) العراق واليمن فإن البعد الجغرافي يحد من فاعلية إيذائهما لإسرائيل... وما إن أعلن عن انتهاء الهجمات الإسرائيلية حتى اصطفت العواصم الغربية، بدءاً بواشنطن، لتحض إيران على عدم الرد ((لكسر دوامة العنف((.
قبل ((المسرحية)) وبعدها لا تزال إيران في مآزق عدة، داخلية وخارجية: لم تقترب بعد من رفع العقوبات عنها لإنعاش اقتصادها، ولم تضمن بعد قبولاً إلى طاولة التسويات الإقليمية لأسباب تتعلق بسلوكها في المنطقة. كما أنها تمر بمنعطف حرج في علاقتها مع وكلائها الميليشياويين، إذ أتيح لهؤلاء ولبيئاتهم الحاضنة أن يتعرفوا الى حقائق كشفتها الوقائع، ومهما كانت معتقداتهم السياسية والمذهبية عميقة وراسخة فإنها مبنية على مصالح ترتبط مباشرة بـ((الأخ الأكبر)) الإيراني. وإذا لم تكن طهران في صدد التخلي عنهم فإن انكشاف مناوراتها وحدود قوتها لا بد أن يقلقهم، علماً أنها جندتهم ضد ((الدولة الوطنية)) في بلدانهم وضد مجتمعاتهم، ولم تترك لهم خيارات أخرى.
خلال المداولات الأمريكية- الإسرائيلية في لائحة الأهداف المرشحة للضرب في إيران، كانت إسرائيل تسوي بلدات وقرى بالأرض في الجنوب اللبناني وتسقط مزيداً من العمارات في الضاحية الجنوبية لبيروت. وعلى رغم أنها كانت تتلقى ضربات موجعة من ((المقاومة)) في الشريط الحدودي وفي مناطقها الشمالية، فإنها حددت شروطاً تعجيزية للموافقة على وقفٍ لإطلاق النار، ولا يزال هدفها القضاء على قدرات ((حزب إيران/ حزب الله)) بتأييد دولي علني أو ضمني، وهذا هدف يصعب تحقيقه عسكرياً أو حتى بـ((حل دبلوماسي)) يعيد للدولة اللبنانية سلطتها. أما في غزة فتمضي إسرائيل في ممارسات الإبادة لسلخ شمال القطاع وإفراغه من السكان لتثبيت احتلاله... وفي الأثناء تتباهى كل من إيران وإسرائيل بأنها حققت لنفسها ((معادلة ردع)) ضد الأخرى، أما الثمن فيدفعه الفلسطينيون واللبنانيون غالياً جداً.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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