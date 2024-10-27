Monday, 28 October 2024 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3.5 مليارات ريال تبرعات إحسان في 9 أشهر

10/27/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أن مجموع تبرعات منصة ((إحسان)) خلال العام الجاري وحتى الربع الثالث بلغ 3.553.958.126 ريالا بمجموع عمليات تبرع، بلغ عددها 65.293.529 عملية، بينما بلغ عدد الجمعيات المضافة نحو 434 جمعية.
4360 مشروعا
بلغ مجموع المشاريع المكتملة خلال هذا العام نحو 4360 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.212 مليار ريال، حيث تعمل المنصة على إيصال التبرعات عبر الجهات والجمعيات الأهلية المعتمدة، وعلى أتمتة عملية التبرع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة، مثل: الهيئة العامة للأوقاف في مشاريع الأوقاف، والحملات الإغاثية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن مشاريع الإسكان وغيرها. وتوفّر المنصة حسابا مستقلا لكل جهة خيرية أو غير ربحية، لإدارة التبرعات وإصدار التقارير، مع مراعاة أعلى مستويات الأمان والموثوقية.
تعزيز ثقافة التبرع
تواصل ((إحسان)) جهودها عبر حملاتها الخيرية والتوعوية، لتعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، فضلا عن التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعهـا، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري

ومن هذه الجهود إطلاق صندوق إحسان الوقفي، الذي يتيح الإسهام لعموم الأفراد في الصندوق عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق، وتوفير فرص الوقف المستدام للمحسنين من الأفراد والجهات كاستثمار مجتمعي يعكس التكافل المجتمعي، بهدف استدامة القطاع الخيري وتعظيم أثره، وليكون صدقة جارية يدوم أجرها ويبقى أثرها من خلال تحقيق الاستدامة المالية عبر استثمار مبالغ التبرع للوقف، وصرف العائد منها على أوجه البر المتنوعة، وتحقيق رغبة المحسنين في تحديد وتخصيص الريع الوقفي من حيث المجال الخيري، واستدامة الفرص الخيرية لخدمة الفئات المستفيدة من خلال تخصيص ريعها الوقفي لأكثر من 1600 جمعية أهلية في عموم مناطق المملكة.

MENAFN27102024000089011017ID1108822951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث