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71 % نمو تراخيص النقل المصدرة والبرية الأكثر

10/27/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت تراخيص منطقة الرياض المصدرة ضعف 10 مناطق مجتمعة، ممثلة في: نجران وجازان وتبوك وحائل والمدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية والجوف والباحة والشرقية، إذ بلغ إجمالي التراخيص المصدرة للرياض 609 ترخيصات، مقابل 407 ترخيصات مصدرة للمناطق العشر، في وقت سيطرت فيه أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية على التراخيص المصدرة بـ40% كأكثر أنشطة النقل تراخيص مصدرة.
%71 نمو
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الثالث من العام الحالي نمو التراخيص المصدرة 71%، حيث تم إصدار 1782 ترخيصا مصدرا، مقابل إصدار 1045 ترخيصا مصدرا في الربع الثاني من العام الحالي، وتصدرت منطقة الرياض تراخيص النقل المصدرة كأكثر مناطق المملكة بإجمالي 609 تراخيص مصدرة بـ32%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 444 ترخيصا بـ25%، والقصيم ثالثا بإجمالي 322 ترخيصا بـ18%، والشرقية رابعا بإجمالي 205 ترخيصات مصدرة بـ11.50%، وتساوت المدينة المنورة وعسير خامسا بإجمالي 46 ترخيصا مصدرا لكل منهما بـ4%.
الأقل تراخيص
سجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة تراخيص مصدرة خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة بها ترخيصا وحيدا بـ0.05%، وحلت جازان ثانيا بإجمالي 12 ترخيصا مصدرا بـ0.67%، وجاءت نجران ثالثا بإجمالي 16 ترخيصا مصدرا بـ0.89%، وتساوت الحدود الشمالية والجوف رابعا بإجمالي 18 ترخيصا مصدرا لكل منهما بـ1%، وحائل خامسا بإجمالي 20 ترخيصا مصدرا بـ1.12%، وتبوك سادسا بإجمالي 25 ترخيصا مصدرا بـ1.40%.
تراخيص الأنشطة
تصدرت أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية تراخيص النقل المصدرة كأكثر الأنشطة تراخيص مصدرة، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة 714 ترخيصا مصدرا بـ40%، وحلت أنشطة الدراجات الآلية لنقل البضائع ثانيا بإجمالي 310 ترخيصات مصدرة بـ17%، وأنشطة النقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية ثالثا بإجمالي 271 ترخيصا مصدرا بـ15%، وأنشطة وسيط الشحن رابعا بإجمالي 146 ترخيصا مصدرا بـ8%، وأنشطة ترخيص تأجير السيارات فئة ب خامسا بإجمالي 55 ترخيصا مصدرا بـ3%، وأنشطة النقل المتخصص سادسا بإجمالي 49 ترخيصا مصدرا بـ2.74%، وحصدت 4 أنشطة أقل الأنشطة تراخيص مصدرة، ممثلة في: ترخيص وسيط التأجير إلكترونيا، وترخيص تأجير السيارات فئة هـ، ونقل الطرود محلي ودولي، وتوجيه الحافلات، بترخيص وحيد لكل منها بـ0.05%، وحلت أنشطة تأجير الحافلات ثانيا بترخيصين اثنين بـ0.11%، ونشاط تأجير شاحنات ثالثا بإجمالي 3 تراخيص بـ0.16%، وتساوت أنشطة النقل العام بالحافلات داخل المدن والخدمات اللوجستية رابعا بإجمالي 4 تراخيص لكل منهما بـ0.22%، وتساوت أنشطة توجيه مركبات الأجرة، والأجرة العامة والخاصة خامسا بإجمالي 5 تراخيص بـ0.28%.
%71 نمو التراخيص المصدرة
تراخيص الرياض المصدرة ضعف 10 مناطق
1782 تراخيص النقل المصدرة
%40 نقل البضائع على الطرق البرية
أكثر المناطق تراخيص مصدرة:
الرياض: 34%
مكة المكرمة: 25%
القصيم: 18%
الشرقية: 11.50%
المدينة المنورة: 3%
عسير: 3%
أقل المناطق
الباحة: 0.05%
جازان: 0.67%
نجران: 0.89%
الجوف: 1%
الحدود الشمالية: 1%
حائل: 1.12%
تبوك: 1.40%
أكثر الأنشطة تراخيص مصدرة:
نقل البضائع على الطرق البرية: 40%
الدراجات الآلية لنقل البضائع: 17%
النقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية: 15%
وسيط الشحن: 8%
ترخيص تأجير السيارات فئة ب: 3%

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