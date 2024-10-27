النصر يعيد بونو

(MENAFN
- Al Watan)
اقترب حارس الهلال، المغربي ياسين بونو، من العودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة منتخب
المغرب مع إفريقيا الوسطي لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.
وبيّنت مصادر أن بونو دخل
مرحلة جديدة من التدريبات التأهيلية، وأن إصابته بشد في العضلة الخلفية قد لا تعوق مشاركته في ديربي الرياض أمام النصر، الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
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