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النصر يعيد بونو

10/27/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب حارس الهلال، المغربي ياسين بونو، من العودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة منتخب المغرب مع إفريقيا الوسطي لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.
وبيّنت مصادر أن بونو دخل مرحلة جديدة من التدريبات التأهيلية، وأن إصابته بشد في العضلة الخلفية قد لا تعوق مشاركته في ديربي الرياض أمام النصر، الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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