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أوروجواياني يثير جدل إقالة يايسله

10/27/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار وجود مدرب اليونان الأوروجواياني جوستافو بويت في مواجهة الأهلي والأخدود جدلا واسعا، إذ يحيط الغموض بمستقبل الألماني ماتياس يايسله، في ظل تذبذب نتائج قلعة الكؤوس، وهو ما جعل حضور بويت يثير التساؤلات، حول ما إذا كان سيصبح مدربا للراقي.
علما أن بويت لا يملك خبرة في التدريب بالمنطقة العربية، ويقود منتخب اليونان منذ 2022.

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