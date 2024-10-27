أوروجواياني يثير جدل إقالة يايسله

أوروجواياني يثير جدل إقالة يايسله
التاريخ
10/27/2024 11:21:09 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أثار وجود مدرب اليونان الأوروجواياني جوستافو بويت في مواجهة الأهلي والأخدود جدلا واسعا، إذ يحيط الغموض بمستقبل الألماني ماتياس يايسله، في ظل تذبذب نتائج قلعة الكؤوس، وهو ما جعل حضور بويت يثير التساؤلات، حول ما إذا كان سيصبح مدربا للراقي.
علما أن بويت لا يملك خبرة في التدريب بالمنطقة العربية، ويقود منتخب
اليونان منذ 2022.
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