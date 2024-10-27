خطوة تفصل الزعيم عن القلعة

(MENAFN
- Al Watan)
بات الهلال قريبًا من معادلة رقم الأهلي التاريخي في الكرة السعودية، بعدما تخطى عقبة التعاون في دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووصل الهلال إلى المباراة الـ54 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة، حيث حقق 49 انتصارا، وتعادل في 5 مباريات، بينما يملك الأهلي 55 مباراة
محلية بلا خسارة
تجاوز الأشهب
لم يتعرض الزعيم للخسارة في أي مباراة محلية منذ خسارة على يد العدالة صفر/2 في الـ23 من مايو 2023 لحساب الجولة الـ28 للدوري. ويحتاج الزعيم لتفادي الخسارة في مباراة الطائي، المقرر لها غدا في دور الـ16 من كأس الملك، لمعادلة رقم الأهلي، صاحب أكبر سلسلة مباريات
بلا خسارة (55 مباراة). وفي حال أراد الأزرق كسر الرقم التاريخي، فعليه عبور اختبار الديربي أمام النصر، الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة من الدوري.
سلسلة أخرى
قد حقق قلعة الكؤوس سلسلته التاريخية في الفترة بين 2014 و2016، وحافظ على تلك السلسلة طوال المواسم الماضية. وفي الدوري السعودي للمحترفين، يملك الأهلي رقمًا آخر بعدم الخسارة في 51 مباراة متتالية، علمًا بأن الهلال وصل حتى الآن إلى 44 مباراة دون أن يتعرض لأي خسارة.
- 54 مباراة محلية لم يتعرض خلالها الهلال للخسارة
-55 مواجهة لم يخسر خلالها الأهلي للخسارة كرقم تاريخي
-51 مباراة دورية لم يتلق خلالها القلعة أي خسارة كرقم قياسي
-44 مباراة دورية وصل لها الهلال حتى الآن دون خسارة
-تجاوز الهلال للطائي يجعله يعادل رقم الأهلي
-عدم الخسارة أمام النصر يجعل الزعيم يكسر رقم القلعة
MENAFN27102024000089011017ID1108822947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.