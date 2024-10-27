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خطوة تفصل الزعيم عن القلعة

10/27/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بات الهلال قريبًا من معادلة رقم الأهلي التاريخي في الكرة السعودية، بعدما تخطى عقبة التعاون في دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووصل الهلال إلى المباراة الـ54 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة، حيث حقق 49 انتصارا، وتعادل في 5 مباريات، بينما يملك الأهلي 55 مباراة محلية بلا خسارة
تجاوز الأشهب
لم يتعرض الزعيم للخسارة في أي مباراة محلية منذ خسارة على يد العدالة صفر/2 في الـ23 من مايو 2023 لحساب الجولة الـ28 للدوري. ويحتاج الزعيم لتفادي الخسارة في مباراة الطائي، المقرر لها غدا في دور الـ16 من كأس الملك، لمعادلة رقم الأهلي، صاحب أكبر سلسلة مباريات بلا خسارة (55 مباراة). وفي حال أراد الأزرق كسر الرقم التاريخي، فعليه عبور اختبار الديربي أمام النصر، الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة من الدوري.
سلسلة أخرى
قد حقق قلعة الكؤوس سلسلته التاريخية في الفترة بين 2014 و2016، وحافظ على تلك السلسلة طوال المواسم الماضية. وفي الدوري السعودي للمحترفين، يملك الأهلي رقمًا آخر بعدم الخسارة في 51 مباراة متتالية، علمًا بأن الهلال وصل حتى الآن إلى 44 مباراة دون أن يتعرض لأي خسارة.
- 54 مباراة محلية لم يتعرض خلالها الهلال للخسارة
-55 مواجهة لم يخسر خلالها الأهلي للخسارة كرقم تاريخي
-51 مباراة دورية لم يتلق خلالها القلعة أي خسارة كرقم قياسي
-44 مباراة دورية وصل لها الهلال حتى الآن دون خسارة
-تجاوز الهلال للطائي يجعله يعادل رقم الأهلي
-عدم الخسارة أمام النصر يجعل الزعيم يكسر رقم القلعة

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