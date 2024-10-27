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قوة ثلاثية وعثرات مخيبة قبل الديربيات

10/27/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقى التفكير في جولة الديربيات إلى تعثر النصر والأهلي والاتفاق بالتعادل مع الخلود والأخدود والفيحاء على التوالي، فيما ركز الهلال والاتحاد والقادسية على الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، دون التفكير في مواجهات الديربيات بالجولة المقبلة، ليواصل الهلال تصدره للدوري بالعلامة الكاملة، ومستمرا في سلسلة الانتصارات بدون خسارة، وتمسك الاتحاد بالوصافة، واستعاد القادسية نغمة الانتصارات.
وسجل الرائد انتصاره الأول على ملعبه وخسر العروبة لأول مرة على ملعبه، وحضرت البطاقة الحمراء مرة واحدة فقط، وتواجد 3 حكام أجانب، وعزز مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميترو فيتش صدارته

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