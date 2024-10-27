قوة ثلاثية وعثرات مخيبة قبل الديربيات

(MENAFN
- Al Watan)
ألقى التفكير في جولة الديربيات إلى تعثر النصر والأهلي والاتفاق بالتعادل مع الخلود والأخدود والفيحاء على التوالي، فيما ركز الهلال والاتحاد والقادسية على الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، دون التفكير في مواجهات الديربيات بالجولة المقبلة، ليواصل الهلال تصدره للدوري بالعلامة الكاملة، ومستمرا في سلسلة الانتصارات بدون خسارة، وتمسك الاتحاد بالوصافة، واستعاد القادسية نغمة الانتصارات.
وسجل الرائد انتصاره الأول على ملعبه وخسر العروبة لأول مرة على ملعبه، وحضرت البطاقة الحمراء مرة واحدة فقط، وتواجد 3 حكام أجانب، وعزز مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميترو فيتش صدارته
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