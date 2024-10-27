الاتحاد لتفادي مصير الأهلي

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح الاتحاد إلى مواصلة مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين من أجل استعادة لقبه الغائب منذ 2018، وإيقاف مفاجآت ضيفه الجندل، الذي فجر أقوى مفاجآت دور الـ32 للبطولة بإقصائه صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب (الأهلي)، وذلك عندما يتواجهان، اليوم، لحساب ثمن نهائي أغلى الكؤوس، بينما يتطلع الرياض والشباب إلى استعادة أمجادهما في البطولة حينما يتواجهان وجها لوجه، ويسعى الوحدة، المتوج بأول الألقاب، إلى تذكر شيء من الماضي، حينما يستقبل نظيره القادسية الذي يريد تأكيد عودته للمنافسة على كل
تفادي المفاجأة
على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، يتواجه الاتحاد والجندل في مباراة تبدو سهلة للعميد، لكنه يخشى تكرار ضيفه مفاجأته المدوية في دور الـ32، عندما أسقط حامل الرقم القياسي للتتويج باللقب، الأهلي، وعلى الملعب نفسه.
وقد تجاوز العميد، الذي يأمل استعادة اللقب الذي توج به من قبل 9 مرات، كان آخرها موسم 2018، خسارته من العين في الدور الماضي 3/صفر.
في حين عبر الجندل، أحد أندية الدرجة الأولى، نفق الأهلي 1/2، مسجلا أقوى مفاجآت البطولة حتى الآن.
ديربي مثير
في قمة كبرى وديربي الرياض القديم، يلتقي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية فريقا الرياض والشباب في مواجهة صعبة وتاريخية للفريقين، فكل منهما يأمل عبور محطة الآخر واستعادة الأمجاد.
وعلى الرغم من أن مدرسة الوسطى، الذي تغلب على الصفا 1/3 في الدور الماضي، لم يسبق له التتويج باللقب من قبل، فإنه حضر تكرارا ومرارا في نهائي البطولة الأغلى، ويريد أن يثبت أنه قادر على المنافسة على جميع الألقاب.
بدوره، يأمل الليث، الذي تمكن من تجاوز الخلود 1/3، في استعادة أمجاده، والسعي خلف لقبه الرابع بعد أن توج بالذهب الغالي 3 مرات سابقة، آخرها موسم 2014.
مواجهة قوية
يتطلع الوحدة، المتوج بأول ألقاب البطولة في موسم 1957 وبالذهب مرتين من قبل، إلى استعادة أمجاده ومواصلة رحلة البحث عن لقب جديد، وذلك عندما يستقبل القادسية المنتشي، الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مواجهة قوية للغاية.
وقد نجح فرسان مكة في عبور محطة الفيصلي بركلات الترجيح، بينما تجاوز فارس الشرقية نظيره العروبة 1/4.
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