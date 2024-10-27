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الاتحاد لتفادي مصير الأهلي

10/27/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الاتحاد إلى مواصلة مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين من أجل استعادة لقبه الغائب منذ 2018، وإيقاف مفاجآت ضيفه الجندل، الذي فجر أقوى مفاجآت دور الـ32 للبطولة بإقصائه صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب (الأهلي)، وذلك عندما يتواجهان، اليوم، لحساب ثمن نهائي أغلى الكؤوس، بينما يتطلع الرياض والشباب إلى استعادة أمجادهما في البطولة حينما يتواجهان وجها لوجه، ويسعى الوحدة، المتوج بأول الألقاب، إلى تذكر شيء من الماضي، حينما يستقبل نظيره القادسية الذي يريد تأكيد عودته للمنافسة على كل

تفادي المفاجأة
على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، يتواجه الاتحاد والجندل في مباراة تبدو سهلة للعميد، لكنه يخشى تكرار ضيفه مفاجأته المدوية في دور الـ32، عندما أسقط حامل الرقم القياسي للتتويج باللقب، الأهلي، وعلى الملعب نفسه.
وقد تجاوز العميد، الذي يأمل استعادة اللقب الذي توج به من قبل 9 مرات، كان آخرها موسم 2018، خسارته من العين في الدور الماضي 3/صفر.
في حين عبر الجندل، أحد أندية الدرجة الأولى، نفق الأهلي 1/2، مسجلا أقوى مفاجآت البطولة حتى الآن.
ديربي مثير
في قمة كبرى وديربي الرياض القديم، يلتقي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية فريقا الرياض والشباب في مواجهة صعبة وتاريخية للفريقين، فكل منهما يأمل عبور محطة الآخر واستعادة الأمجاد.
وعلى الرغم من أن مدرسة الوسطى، الذي تغلب على الصفا 1/3 في الدور الماضي، لم يسبق له التتويج باللقب من قبل، فإنه حضر تكرارا ومرارا في نهائي البطولة الأغلى، ويريد أن يثبت أنه قادر على المنافسة على جميع الألقاب.
بدوره، يأمل الليث، الذي تمكن من تجاوز الخلود 1/3، في استعادة أمجاده، والسعي خلف لقبه الرابع بعد أن توج بالذهب الغالي 3 مرات سابقة، آخرها موسم 2014.
مواجهة قوية
يتطلع الوحدة، المتوج بأول ألقاب البطولة في موسم 1957 وبالذهب مرتين من قبل، إلى استعادة أمجاده ومواصلة رحلة البحث عن لقب جديد، وذلك عندما يستقبل القادسية المنتشي، الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مواجهة قوية للغاية.
وقد نجح فرسان مكة في عبور محطة الفيصلي بركلات الترجيح، بينما تجاوز فارس الشرقية نظيره العروبة 1/4.

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