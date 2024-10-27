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الكوارث الطبيعية تهدد الفلبين

10/27/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقمت الانهيارات الأرضية أزمات الفلبين، حيث تسبب انهيار من الطين والصخور والأشجار في سقوط سلسلة من التلال الشديدة الانحدار، ودفن نحو اثني عشر منزلا، بعد أن اجتاحتها العاصفة الاستوائية ((ترامي))، وهي الأكثر فتكًا من بين 11 عاصفة ضربت الفلبين هذا العام.
ويعد هذا هو أحدث اختبار للواقع في الفلبين، التي طالما اعتبرت واحدة من أكثر بلدان العالم عرضة للكوارث في عصر التغيرات المناخية المتطرفة.
مزيج قاتل
يقع أرخبيل الفلبين بين المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، وهي تعتبر بمثابة البوابة لنحو 20 إعصارا وعاصفة تضرب جزرها، البالغ عددها 7600 جزيرة، كل عام، بعضها بقوة مدمرة. وتقع الدولة التي يزيد عدد سكانها على 110 ملايين نسمة أيضا في ((حلقة النار)) بالمحيط الهادئ، حيث تحدث العديد من الانفجارات البركانية ومعظم الزلازل في العالم.
وقد أدى مزيج قاتل من الطقس المدمر المتزايد، الذي يُلقى باللوم فيه على تغير المناخ، واليأس الاقتصادي، الذي أجبر الناس على العيش والعمل في مناطق كوارث كانت محظورة في السابق، إلى جعل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا تنتظر

سفوح الجبال
نشأت قرى على سفوح الجبال المعرضة للانهيارات الأرضية، وعلى منحدرات البراكين النشطة، وعلى خطوط الصدع الزلزالي، وعلى السواحل التي غالبًا ما تغمرها موجات المد والجزر.
وحذر كمال كيشور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرأس وكالة الأمم المتحدة للتخفيف من آثار الكوارث، خلال مؤتمر عقد أخيرا في الفلبين، من أن الكوارث، بما في ذلك تلك الناجمة عن العواصف الشرسة على نحو متزايد، تهدد المزيد من الناس، وقد تعرقل التقدم الاقتصادي في المنطقة إذا لم تستثمر الحكومات المزيد في الوقاية من الكوارث.

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