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Rifaximin يخلق بكتيريا غير قابلة للعلاج

10/27/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة حديثة أن مضاداً حيوياً يُوصف عادة لمرضى الكبد، قد يزيد من خطر الإصابة ببكتيريا خطيرة، غير قابلة للعلاج.
ووجد فريق دولي من الباحثين في جامعة ملبورن (معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة)، أن المضاد الحيوي المعروف باسم ((ريفاكسيمين))، الذي يُستخدم غالباً لمرضى الكبد، يمكن أن يؤدي إلى ظهور سلالة مقاومة للمضادات الحيوية تُعرف بـenterococcus faecium المقاومة للفانكومايسين (VRE)، التي تسبب التهابات حادة غالبا ما تستدعي دخول المستشفى.
آثار سلبية
أكدت الدراسة أن استخدام ((ريفاكسيمين)) يسهم في مقاومة ((دابتوميسين))، أحد آخر المضادات الحيوية الفعالة ضد عدوى VRE.
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية فهم الآثار السلبية لاستخدام المضادات الحيوية، مما يعزز ضرورة الاستخدام المسؤول لهذه الأدوية في المجال الطبي.
واستندت الدراسة التي استمرت 8 سنوات، إلى مجالات متعددة، بما في ذلك علم الأحياء الدقيقة وعلم المعلومات الحيوية. وباستخدام تقنيات دراسة الجينوم، تمكن الباحثون من تحديد التغيرات في الحمض النووي للبكتيريا المقاومة لـ((دابتوميسين))، التي لم تكن موجودة في السلالات الحساسة.
نتائج الدراسة أظهرت التجارب المخبرية والدراسات السريرية أن استخدام ((ريفاكسيمين)) يؤدي إلى هذه التغيرات وظهور سلالات مقاومة.
وقال الدكتور غلين كارتر الباحث الرئيس في الدراسة، ((لقد أثبتنا أن 'ريفاكسيمين' يسهم في زيادة مقاومة البكتيريا لـ'دابتوميسين' بطرق غير مسبوقة. وما يثير القلق هو إمكانية انتقال هذه البكتيريا المقاومة إلى مرضى آخرين في المستشفى، وهو ما نتحقق منه حاليا)).
وأوضحت الدكتورة أدريانا تورنر، المعدة الرئيسية للدراسة، أن ((ريفاكسيمين)) يحفز تغييرات في إنزيم ((بوليميراز الحمض النووي الريبي)) داخل البكتيريا، مما يؤدي إلى زيادة تنظيم مجموعة جينات جديدة تؤثر على غشاء الخلية وتسهم في مقاومة ((دابتوميسين)).
تحذير مهم
أشار الأستاذ المساعد جيسون كوونغ طبيب الأمراض المعدية إلى نقطتين رئيسيتين: ((يجب على الأطباء الحذر عند علاج عدوى VRE لدى المرضى الذين يتناولون 'ريفاكسيمين' لأن فعالية 'دابتوميسين' قد تتأثر)).
كما أكد البروفيسور بنجامين هاودن، مدير مختبر الصحة العامة، أن هذه الدراسة ستسهم في ضمان استمرار فعالية ((دابتوميسين)) كعلاج لالتهابات VRE في المستشفيات، خاصة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.
نُشرت الدراسة في مجلة Nature.

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