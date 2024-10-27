أمهات تبوك ونجران الأكثر رضاعة لمواليدهن

(MENAFN
- Al Watan)
قدمت 57.11% من الأمهات السعوديات الرضاعة الطبيعية لمواليدهن خلال الساعة الأولى من الولادة، بينما فاقت عدم رضاعة الأجنبيات للمواليد 43.47%، مقابل 42.89% للسعوديات، في وقت تصدرت أمهات تبوك ونجران أكثر مناطق المملكة رضاعة طبيعية للمواليد خلال الساعة الأولى من الولادة بـ68.5% و68.4% على التوالي، وصدارة تبوك للرضاعة الصرفة من الأم بـ22%.
3 أنواع
كشف تقرير صحة المرأة والرعاية الإنجابية للعام الماضي 3 أنواع للرضاعة للنساء في الفئة العمرية من سن 15 إلى 49 سنة، ممثلة في: رضاعة صرفة من الأم فقط (رضاعة طبيعية)، ورضاعة غير صرفة (مختلط ما بين الأم والصناعي)، ورضاعة صناعي
فقط، وبلغ إجمالي رضاعة صرفة من الأم فقط 15%، وإجمالي رضاعة السعوديات 13.15%، مقابل 18% رضاعة الأجنبيات، وإجمالي رضاعة غير صرفة مختلط 56%، وبلغت رضاعة السعوديات رضاعة غير صرفة مختلط بين الأم والصناعي 55%، مقابل 59% رضاعة الأجنبيات، وإجمالي رضاعة صناعي فقط 23%، وبلغت رضاعة السعوديات رضاعة صناعي 31%، مقابل 28.8% رضاعة الأجنبيات.
أكثر الفئات
سجلت الفئة العمرية من 15-19 سنة أكثر الفئات رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة بـ66%، وحلت الفئة العمرية من 40-44 سنة ثانيا بـ63%، والفئة العمرية من 30-34 سنة ثالثا بـ61%، ومن 35-39 سنة رابعا بـ57 %، ومن 25-29 سنة خامسا بـ55%، ومن 20-24 سنة سادسا بـ53%، وحلت الفئة العمرية من 45-49 سنة المرتبة الأخيرة بـ36%.
رضاعة صرفة
تصدرت منطقة تبوك رضاعة صرفة من الأم بـ22%، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ20%، ومكة المكرمة ثالثا بـ18%، والباحة رابعا بـ17%، والمدينة المنورة خامسا بـ14.5%، بينما حصدت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة رضاعة صرفة من الأم فقط بـ3.7%، وحلت حائل ثانيا بـ6%، وجاءت عسير ثالثا بـ6.8%، والقصيم رابعا بـ7.4%، والجوف خامسا بـ9%.
رضاعة صناعية
سيطرت منطقة الحدود الشمالية على الرضاعة الصناعية كأكثر مناطق المملكة رضاعة صناعية بـ47%، وحلت حائل ثانيا بـ42%، والجوف ثالثا بـ37%، وعسير رابعا بـ33 %، والرياض خامسا بـ32 %، في المقابل حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة رضاعة صناعية بـ12%، وحلت جازان ثانيا بـ15%، والقصيم ثالثا بـ15.4%، ونجران رابعا بـ18%، وتبوك خامسا بـ20%.
رضاعة طبيعية
استحوذت منطقة تبوك على النصيب الأكبر من الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة بـ68.5%، وحلت منطقة نجران ثانيا بـ68.4%، والباحة ثالثا بـ67.6%، وجازان رابعا بـ66%، وجاءت المدينة المنورة خامسا بـ63%، والمنطقة الشرقية سادسا بـ62%.
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