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أمهات تبوك ونجران الأكثر رضاعة لمواليدهن

10/27/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت 57.11% من الأمهات السعوديات الرضاعة الطبيعية لمواليدهن خلال الساعة الأولى من الولادة، بينما فاقت عدم رضاعة الأجنبيات للمواليد 43.47%، مقابل 42.89% للسعوديات، في وقت تصدرت أمهات تبوك ونجران أكثر مناطق المملكة رضاعة طبيعية للمواليد خلال الساعة الأولى من الولادة بـ68.5% و68.4% على التوالي، وصدارة تبوك للرضاعة الصرفة من الأم بـ22%.
3 أنواع
كشف تقرير صحة المرأة والرعاية الإنجابية للعام الماضي 3 أنواع للرضاعة للنساء في الفئة العمرية من سن 15 إلى 49 سنة، ممثلة في: رضاعة صرفة من الأم فقط (رضاعة طبيعية)، ورضاعة غير صرفة (مختلط ما بين الأم والصناعي)، ورضاعة صناعي فقط، وبلغ إجمالي رضاعة صرفة من الأم فقط 15%، وإجمالي رضاعة السعوديات 13.15%، مقابل 18% رضاعة الأجنبيات، وإجمالي رضاعة غير صرفة مختلط 56%، وبلغت رضاعة السعوديات رضاعة غير صرفة مختلط بين الأم والصناعي 55%، مقابل 59% رضاعة الأجنبيات، وإجمالي رضاعة صناعي فقط 23%، وبلغت رضاعة السعوديات رضاعة صناعي 31%، مقابل 28.8% رضاعة الأجنبيات.
أكثر الفئات
سجلت الفئة العمرية من 15-19 سنة أكثر الفئات رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة بـ66%، وحلت الفئة العمرية من 40-44 سنة ثانيا بـ63%، والفئة العمرية من 30-34 سنة ثالثا بـ61%، ومن 35-39 سنة رابعا بـ57 %، ومن 25-29 سنة خامسا بـ55%، ومن 20-24 سنة سادسا بـ53%، وحلت الفئة العمرية من 45-49 سنة المرتبة الأخيرة بـ36%.
رضاعة صرفة
تصدرت منطقة تبوك رضاعة صرفة من الأم بـ22%، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ20%، ومكة المكرمة ثالثا بـ18%، والباحة رابعا بـ17%، والمدينة المنورة خامسا بـ14.5%، بينما حصدت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة رضاعة صرفة من الأم فقط بـ3.7%، وحلت حائل ثانيا بـ6%، وجاءت عسير ثالثا بـ6.8%، والقصيم رابعا بـ7.4%، والجوف خامسا بـ9%.
رضاعة صناعية
سيطرت منطقة الحدود الشمالية على الرضاعة الصناعية كأكثر مناطق المملكة رضاعة صناعية بـ47%، وحلت حائل ثانيا بـ42%، والجوف ثالثا بـ37%، وعسير رابعا بـ33 %، والرياض خامسا بـ32 %، في المقابل حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة رضاعة صناعية بـ12%، وحلت جازان ثانيا بـ15%، والقصيم ثالثا بـ15.4%، ونجران رابعا بـ18%، وتبوك خامسا بـ20%.
رضاعة طبيعية
استحوذت منطقة تبوك على النصيب الأكبر من الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة بـ68.5%، وحلت منطقة نجران ثانيا بـ68.4%، والباحة ثالثا بـ67.6%، وجازان رابعا بـ66%، وجاءت المدينة المنورة خامسا بـ63%، والمنطقة الشرقية سادسا بـ62%.

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