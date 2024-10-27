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71%من الصادرات منتجات معدنية

10/27/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت صادرات المملكة، خلال شهر أغسطس الماضي 92.782 مليار ريال، وبلغ إجمالي الواردات 64.8 مليار ريال، بينما بلغ حجم التجارة 157.6 مليار ريال، وحجم الميزان التجاري 28 مليار ريال، في وقت تصدرت المنتجات المعدنية السلع المصدرة بـ71%، والتي بلغت 65.586 مليار ريال، وسجلت انخفاضا بـ6%، مقارنة بشهر يوليو التي بلغت 69.6 مليار ريال.
سلع مصدرة
كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء للتجارة الدولية للمملكة، خلال شهر أغسطس الماضي، استحواذ المنتجات المعدنية على النصيب الأكبر من السلع المصدرة، حيث بلغت قيمتها 65.586 مليار ريال بـ71%، وحلت منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها ثانيا، بإجمالي 7.1 مليارات ريال بـ8%، واللدائن والمطاط ومصنوعاتها ثالثا، بإجمالي 6.5 مليارات ريال بـ7%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية رابعا، بإجمالي 4.1 مليارات ريال بـ4%، وعربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة خامسا، بإجمالي 3.6 مليارات ريال بـ3.95%، ومعادن عادية ومصنوعاتها سادسا، بإجمالي 1.8 مليار ريال بـ2%.
صدارة الدول
تصدرت دولة الصين الصادرات غير البترولية وإعادة التصدير للمنتجات المعدنية، حيث بلغ إجمالي الصادرات 176.6 مليون ريال، وحلت البحرين ثانيا بإجمالي 16.3 مليون ريال، والأردن ثالثا بإجمالي 15 مليون ريال، وإسبانيا رابعا بإجمالي 13.5 مليون ريال، واليمن خامسا بإجمالي 13 مليون ريال، والإمارات سادسا بإجمالي 12.5 مليون ريال.
%20.5 نموا
ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر أغسطس إلى 18.974 مليار ريال بـ20.5%، مقارنة بشهر يوليو التي بلغت 18.811 مليار ريال بـ19.9%، وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 8.553 مليارات ريال بـ9%، مقابل 6.641 مليارات ريال في شهر يوليو بـ7%، في المقابل انخفضت قيمة الصادرات البترولية في أغسطس إلى 65.255 مليار ريال بـ70.3%، مقابل 69.135 مليار ريال في يوليو بـ73%.
الأكثر صادرات
تصدرت دولة الصين إجمالي الصادرات بـ14.834 مليار ريال، وحلت كوريا الجنوبية ثانيا بـ8.9 مليارات ريال، وجاءت الهند ثالثا بـ8.8 مليارات ريال، واليابان رابعا بـ8.3 مليارات ريال، والإمارات خامسا بـ8.1 مليارات ريال.
Asf:
92.7 مليارا إجمالي الصادرات
المنتجات المعدنية تتصدر السلع المصدرة
65.5 مليار ريال صادرات المنتجات المعدنية
%71 نمو صادرات المنتجات المعدنية
الصين الأكثر صادرات للمنتجات المعدنية
18.9 مليار ريال الصادرات غير البترولية
65 مليار ريال الصادرات البترولية
8.5 مليارات ريال إعادة تصدير
أبرز السلع المصدرة:
المنتجات المعدنية: 71%
الصناعات الكيماوية: 8%
اللدائن والمطاط: 7%
الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية: 4%
عربات وطائرات وبواخر: 3.95%
معادن عادية ومصنوعاتها: 2%
صادرات المنتجات المعدنية:
الصين: 176.6 مليون ريال
البحرين: 16.3 مليون ريال
الأردن: 15.1 مليون ريال
إسبانيا: 13.5 مليون ريال
اليمن: 13 مليون ريال
الإمارات: 12.5 مليون ريال
أكثر الدول صادرات:
الصين: 14.8 مليار ريال
كوريا الجنوبية: 8.9 مليارات ريال
الهند: 8.8 مليارات ريال
اليابان: 8.3 مليارات ريال
الإمارات: 8.1 مليارات ريال.

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