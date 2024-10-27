71%من الصادرات منتجات معدنية

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت صادرات المملكة، خلال شهر أغسطس الماضي 92.782 مليار ريال، وبلغ إجمالي الواردات 64.8 مليار ريال، بينما بلغ حجم التجارة 157.6 مليار ريال، وحجم الميزان التجاري 28 مليار ريال، في وقت تصدرت المنتجات المعدنية السلع المصدرة بـ71%، والتي بلغت 65.586 مليار ريال، وسجلت انخفاضا بـ6%، مقارنة بشهر يوليو التي بلغت 69.6 مليار ريال. سلع مصدرة
كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء للتجارة الدولية للمملكة، خلال شهر أغسطس الماضي، استحواذ المنتجات المعدنية على النصيب الأكبر من السلع المصدرة، حيث بلغت قيمتها 65.586 مليار ريال بـ71%، وحلت منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها ثانيا، بإجمالي 7.1 مليارات ريال بـ8%، واللدائن والمطاط ومصنوعاتها ثالثا، بإجمالي 6.5 مليارات ريال بـ7%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية رابعا، بإجمالي 4.1 مليارات ريال بـ4%، وعربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة خامسا، بإجمالي 3.6 مليارات ريال بـ3.95%، ومعادن عادية ومصنوعاتها سادسا، بإجمالي 1.8 مليار ريال بـ2%.
صدارة الدول
تصدرت دولة الصين الصادرات غير البترولية وإعادة التصدير للمنتجات المعدنية، حيث بلغ إجمالي الصادرات 176.6 مليون ريال، وحلت البحرين ثانيا بإجمالي 16.3 مليون ريال، والأردن ثالثا بإجمالي 15 مليون ريال، وإسبانيا رابعا بإجمالي 13.5 مليون ريال، واليمن خامسا بإجمالي 13 مليون ريال، والإمارات سادسا بإجمالي 12.5 مليون ريال. %20.5 نموا
ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر أغسطس إلى 18.974 مليار ريال بـ20.5%، مقارنة بشهر يوليو التي بلغت 18.811 مليار ريال بـ19.9%، وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 8.553 مليارات ريال بـ9%، مقابل 6.641 مليارات ريال في شهر يوليو بـ7%، في المقابل انخفضت قيمة الصادرات البترولية في أغسطس إلى 65.255 مليار ريال بـ70.3%، مقابل 69.135 مليار ريال في يوليو بـ73%. الأكثر صادرات
تصدرت دولة الصين إجمالي الصادرات بـ14.834 مليار ريال، وحلت كوريا الجنوبية ثانيا بـ8.9 مليارات ريال، وجاءت الهند ثالثا بـ8.8 مليارات ريال، واليابان رابعا بـ8.3 مليارات ريال، والإمارات خامسا بـ8.1 مليارات ريال.
Asf:
92.7 مليارا إجمالي الصادرات
المنتجات المعدنية تتصدر السلع المصدرة
65.5 مليار ريال صادرات المنتجات المعدنية
%71 نمو صادرات المنتجات المعدنية
الصين الأكثر صادرات للمنتجات المعدنية
18.9 مليار ريال الصادرات غير البترولية
65 مليار ريال الصادرات البترولية
8.5 مليارات ريال إعادة تصدير
أبرز السلع المصدرة:
المنتجات المعدنية: 71%
الصناعات الكيماوية: 8%
اللدائن والمطاط: 7%
الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية: 4%
عربات وطائرات وبواخر: 3.95%
معادن عادية ومصنوعاتها: 2%
صادرات المنتجات المعدنية:
الصين: 176.6 مليون ريال
البحرين: 16.3 مليون ريال
الأردن: 15.1 مليون ريال
إسبانيا: 13.5 مليون ريال
اليمن: 13 مليون ريال
الإمارات: 12.5 مليون ريال
أكثر الدول صادرات:
الصين: 14.8 مليار ريال
كوريا الجنوبية: 8.9 مليارات ريال
الهند: 8.8 مليارات ريال
اليابان: 8.3 مليارات ريال
الإمارات: 8.1 مليارات ريال.
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