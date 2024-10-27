9.7 ملايين عقد عمل موثق عبر منصة قوى

أعلنت منصة ((قوى))، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تحقيق تقدم ملموس في توثيق عقود العمل والتوظيف في القطاع الخاص، حيث تم استكمال أكثر من 9.7 ملايين عقد عمل موثق إلكترونيًا عبر المنصة.

وشهد القطاع الخاص السعودي خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نموًا في أعداد الموظفين والمنشآت، فضلًا عن تزايد في توظيف المواطنين من الجنسين.

ــــــــــــــــــ موظفو القطاع الخاص

وفقًا لبيانات ((قوى))، شهد القطاع الخاص زيادة في عدد الموظفين خلال الشهرين الماضيين، إذ ارتفع عدد الموظفين من 11.214.248 في أغسطس إلى 11.337.681 في سبتمبر، أي بزيادة مقدارها 123.433 موظفًا، ما يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل وزيادة الطلب على الأيدي العاملة.

ــــــــــــــــــ منشآت القطاع الخاص

وارتفعت أعداد المنشآت في القطاع الخاص من 2.469.788 منشأة في أغسطس إلى 2.474.829 منشأة في سبتمبر، مما يمثل زيادة قدرها 5.041 منشأة، ما يشير إلى توسع القطاع الخاص واستيعابه المزيد من النشاطات الاقتصادية الجديدة.

ــــــــــــــــــ زيادة التوظيف

سجلت منصة ((قوى)) أيضًا نموًا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الموظفين الذكور السعوديين في سبتمبر 1.399.299، بزيادة مقدارها 10.378 عن أغسطس. كما ازداد عدد الموظفات السعوديات ليصل إلى 984.251 في سبتمبر، بزيادة بلغت 16.971 موظفة.

ــــــــــــــــــ نمو القطاعات الرئيسية

أظهرت البيانات الصادرة عن ((قوى)) تركز النمو في التوظيف ضمن عدد من القطاعات المهمة، ومنها قطاع المقاولات والتشييد والبناء بزيادة مقدارها 21.661 موظفًا، وقطاع الصناعات وسجل زيادة قدرها 15.597 موظفًا، وقطاع السلع النسائية والهواتف المحمولة وصيانتها بزيادة 6.843 موظفًا.

ــــــــــــــــــ توسع المنشآت في القطاعات المختلفة

زاد عدد المنشآت في عدد من القطاعات بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، وكان أبرز القطاعات التي شهدت نموًا في المنشآت قطاع المقاولات والتشييد والبناء بزيادة بلغت 1.250 منشأة، وقطاع النقل البري والتخزين بزيادة 862 منشأة، وقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني وخدماتها وأندية الفروسية بزيادة قدرها 662 منشأة.

ــــــــــــــــــ دور منصة ((قوى)) في تطوير سوق العمل

تعمل منصة ((قوى)) كواجهة رقمية متكاملة لتقديم خدمات سوق العمل السعودي وتسهيل التعاملات بين الموظفين والمنشآت الحكومية والخاصة، بما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والكفاءة في سوق العمل، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات والمواهب. وأحدثت المنصة نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات من وزارة الموارد البشرية لجميع أطراف سوق العمل السعودي.

Asf:

نمو موظفي القطاع الخاص:

أغسطس: 11.214.248 موظفا

سبتمبر: 11.337.681 موظفا

إجمالي الزيادة: 123.433 موظفا

نمو منشآت القطاع الخاص:

أغسطس: 2.469.788 منشأة

سبتمبر: 2.474.829 منشأة

إجمالي الزيادة: 5.041 منشأة

توظيف السعوديين في القطاع الخاص:

عدد الموظفين السعوديين (ذكور):

o أغسطس: 1.388.851 موظفا

o سبتمبر: 1.399.299 موظفا

o الزيادة: 10.378 موظفا سعوديا

عدد الموظفات السعوديات (إناث):

o أغسطس: 967.280 موظفة

o سبتمبر: 984.251 موظفة

o الزيادة: 16.971 موظفة سعودية

نمو القطاعات الرئيسية في التوظيف:

قطاع المقاولات والتشييد والبناء: +21.661 موظفا

قطاع الصناعات: +15.597 موظفا

قطاع السلع النسائية والهواتف وصيانتها: +6.843 موظفا

نمو المنشآت في القطاعات المختلفة:

. المقاولات والتشييد والبناء: +1.250 منشأة

. النقل البري والتخزين: +862 منشأة

. الإنتاج الزراعي والحيواني: +662 منشأة