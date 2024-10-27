9.7 ملايين عقد عمل موثق عبر منصة قوى
التاريخ
10/27/2024 11:21:08 PM
| أعلنت منصة ((قوى))، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تحقيق تقدم ملموس في توثيق عقود العمل والتوظيف في القطاع الخاص، حيث تم استكمال أكثر من 9.7 ملايين عقد عمل موثق إلكترونيًا عبر المنصة.
وشهد القطاع الخاص السعودي خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نموًا في أعداد الموظفين والمنشآت، فضلًا عن تزايد في توظيف المواطنين من الجنسين.
ــــــــــــــــــ موظفو القطاع الخاص
وفقًا لبيانات ((قوى))، شهد القطاع الخاص زيادة في عدد الموظفين خلال الشهرين الماضيين، إذ ارتفع عدد الموظفين من 11.214.248 في أغسطس إلى 11.337.681 في سبتمبر، أي بزيادة مقدارها 123.433 موظفًا، ما يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل وزيادة الطلب على الأيدي العاملة.
ــــــــــــــــــ منشآت القطاع الخاص
وارتفعت أعداد المنشآت في القطاع الخاص من 2.469.788 منشأة في أغسطس إلى 2.474.829 منشأة في سبتمبر، مما يمثل زيادة قدرها 5.041 منشأة، ما يشير إلى توسع القطاع الخاص واستيعابه المزيد من النشاطات الاقتصادية الجديدة.
ــــــــــــــــــ زيادة التوظيف
سجلت منصة ((قوى)) أيضًا نموًا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الموظفين الذكور السعوديين في سبتمبر 1.399.299، بزيادة مقدارها 10.378 عن أغسطس. كما ازداد عدد الموظفات السعوديات ليصل إلى 984.251 في سبتمبر، بزيادة بلغت 16.971 موظفة.
ــــــــــــــــــ نمو القطاعات الرئيسية
أظهرت البيانات الصادرة عن ((قوى)) تركز النمو في التوظيف ضمن عدد من القطاعات المهمة، ومنها قطاع المقاولات والتشييد والبناء بزيادة مقدارها 21.661 موظفًا، وقطاع الصناعات وسجل زيادة قدرها 15.597 موظفًا، وقطاع السلع النسائية والهواتف المحمولة وصيانتها بزيادة 6.843 موظفًا.
ــــــــــــــــــ توسع المنشآت في القطاعات المختلفة
زاد عدد المنشآت في عدد من القطاعات بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، وكان أبرز القطاعات التي شهدت نموًا في المنشآت قطاع المقاولات والتشييد والبناء بزيادة بلغت 1.250 منشأة، وقطاع النقل البري والتخزين بزيادة 862 منشأة، وقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني وخدماتها وأندية الفروسية بزيادة قدرها 662 منشأة.
ــــــــــــــــــ دور منصة ((قوى)) في تطوير سوق العمل
تعمل منصة ((قوى)) كواجهة رقمية متكاملة لتقديم خدمات سوق العمل السعودي وتسهيل التعاملات بين الموظفين والمنشآت الحكومية والخاصة، بما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والكفاءة في سوق العمل، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات والمواهب. وأحدثت المنصة نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات من وزارة الموارد البشرية لجميع أطراف سوق العمل السعودي.
Asf:
نمو موظفي القطاع الخاص:
أغسطس: 11.214.248 موظفا
سبتمبر: 11.337.681 موظفا
إجمالي الزيادة: 123.433 موظفا
نمو منشآت القطاع الخاص:
أغسطس: 2.469.788 منشأة
سبتمبر: 2.474.829 منشأة
إجمالي الزيادة: 5.041 منشأة
توظيف السعوديين في القطاع الخاص:
عدد الموظفين السعوديين (ذكور):
o أغسطس: 1.388.851 موظفا
o سبتمبر: 1.399.299 موظفا
o الزيادة: 10.378 موظفا سعوديا
عدد الموظفات السعوديات (إناث):
o أغسطس: 967.280 موظفة
o سبتمبر: 984.251 موظفة
o الزيادة: 16.971 موظفة سعودية
نمو القطاعات الرئيسية في التوظيف:
قطاع المقاولات والتشييد والبناء: +21.661 موظفا
قطاع الصناعات: +15.597 موظفا
قطاع السلع النسائية والهواتف وصيانتها: +6.843 موظفا
نمو المنشآت في القطاعات المختلفة:
. المقاولات والتشييد والبناء: +1.250 منشأة
. النقل البري والتخزين: +862 منشأة
. الإنتاج الزراعي والحيواني: +662 منشأة
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