بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سهم إنفيديا 38% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حقق سهم شركة إنفيديا أداءً متميزاً من بداية عام 2024 ليرتفع بنحو 180 في المئة حتى أكتوبر 2024، ويرجع هذا إلى النمو القوي الذي حققته الشركة في الأرباع الأخيرة بسبب الطلب القوي على رقائقها المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.

وبينما يرى 64 محللاً يغطون أعمال الشركة أن متوسط سعر سهم الشركة خلال الـ12 شهراً المقبلة سيكون 150 دولاراً ما يعني ارتفاعاً محدوداً ومكاسب بنسبة 9 في المئة فقط من المستويات الحالية، فقد رفع بنك أوف أميركا مؤخراً توقعاته لسعر سهم الشركة من 165 دولاراً إلى 190 دولاراً، ما يعني ارتفاع السهم بنحو 38 في المئة عن مستوياته الحالية.

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حصة سوقية كبيرة تدعم إنفيديا

لقد رفع محللو بنك أوف أميركا هدفهم السعري لشركة إنفيديا بسبب موقف الشركة المهيمن في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللو البنك أن شركة صناعة الرقائق يمكن أن تستمر في السيطرة على حصة تُقدّر بنحو 80 إلى 85 في المئة من هذه السوق، ما يضع الشركة في وضع رائع للاستفادة من سوق تبلغ قيمتها 400 مليار دولار.

ينبع تفاؤل بنك أوف أميركا أيضاً من وصول الجيل الجديد من معالجات بلاكويل من إنفيديا، بالإضافة إلى تقرير أرباح رائع من المورد الرئيسي تي إس إم سي، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ بأن الطلب على رقائق بلاكويل ((جنوني)).

وكانت إنفيديا قد أشارت في مؤتمر أرباح الشركة في أغسطس آب 2024 إلى أنها في طريقها لبيع معالجات بلاكويل بقيمة عدة مليارات من الدولارات في الربع الرابع من السنة المالية الحالية.

الأمر الأكثر أهمية هو أن الطلب على رقائق بلاكويل من المتوقع أن يكون أعلى من العرض عام 2025، ولن يكون هذا مفاجئاً، إذ تستعد العديد من شركات الحوسبة السحابية العملاقة لنشر معالجات بلاكويل من إنفيديا.

وفي مارس من هذا العام أشارت إدارة إنفيديا إلى أن أمازون وميتا وديل وغوغل ومايكروسوفت وأوبن إيه آي وأوراكل وتسلا من بين العديد من الشركات التي من المتوقع أن تستخدم رقائق بلاكويل.

هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى القفزة الهائلة في الأداء التي من المتوقع أن تحققها رقائق بلاكويل مقارنة برقائق هوبر.

وتَعد إنفيديا بزيادة قدرها 4 مرات في أداء تدريب الذكاء الاصطناعي وزيادة قدرها 30 مرة في استدلال الذكاء الاصطناعي مقارنة بهوبر، والأفضل من ذلك، قالت إنفيديا إن بلاكويل يمكنه تدريب نماذج اللغة الكبيرة بتكلفة واستهلاك طاقة أقل بما يصل إلى 25 مرة من سابقتها.

توقعات بزيادة أرباح إنفيديا

يتوقع بنك أوف أمريكا أن حجم سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي قد يقفز إلى 280 مليار دولار عام 2027 قبل أن يتجه شمالاً إلى 400 مليار دولار في الأمد البعيد.

وحققت إنفيديا ما يقرب من 49 مليار دولار من الإيرادات من أعمال مراكز البيانات هذا العام منها 42 مليار دولار من مبيعات رقائق الحوسبة مثل رقائق للذكاء الاصطناعي، بينما كان الباقي من مبيعات حلول الشبكات الخاصة بها.

وبهذه الوتيرة، يمكن أن تنهي إنفيديا السنة المالية 2025 -التي ستنتهي في يناير كانون الثاني 2025- بإيرادات 84 مليار دولار من مبيعات مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وبافتراض أن إنفيديا تسيطر على 75 في المئة من سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي في عام 2027 -الذي سيتزامن مع السنة المالية 2028، فقد تولد 210 مليار دولار من الإيرادات من هذا المجال -بناءً على تقديرات بنك أوف أميركا لحجم السوق البالغة 280 مليار دولار-.

سيكون ذلك قفزة هائلة من إيرادات مسرعات الذكاء الاصطناعي التي من المقرر أن تبلغ عنها إنفيديا في السنة المالية الحالية.. وفي الوقت نفسه، تشير فرصة الإيرادات الطويلة الأجل البالغة 400 مليار دولار في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى أنه قد يكون هناك مجال أكبر لشركة إنفيديا لزيادة إيرادات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

كل هذا يفسّر سبب توقع المحللين زيادة صافي أرباح إنفيديا بمعدل سنوي مثير للإعجاب بنسبة 57 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

يمكن للسوق أن تكافئ مثل هذا النمو القوي في الأرباح بمزيدٍ من ارتفاع الأسهم على المدى القصير والطويل.

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