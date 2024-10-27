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الأهلى للتأجير التمويلى تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه - جريدة البورصة

10/27/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصادر: إتمام الإصدار قبل نهاية الشهر المقبل

تعتزم شركة الأهلى للتأجير التمويلى تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه، بحسب مصادر لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر، أن الشركة بدأت تجهيز ملف عملية التوريق خلال الفترة الحالية بغرض الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإتمام الإصدار قبل نهاية الشهر المقبل.

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وسندات التوريق عادة ما تكون مدعومة بأصول مالية، وهذا ما يحدد قيمتها. ويتم تجميع هذه الأصول وإعادة تجميعها كأوراق مالية قابلة للتداول.

وتسعى شركات التأجير التمويلي لتدبير التمويلات اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية بعد إقرار البنك المركزي لعدد من الضوابط حجمت حصولها على التمويلات.

وحدد البنك المركزى الحد الأقصى لعمليات التمويل لإجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى بنسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.

واشترط البنك المركزى ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة فى مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.

وشدد البنك، على عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.

وأثرت تلك الضوابط على قدرة قطاع التأجير التمويلى على الوصول لتمويلات وتسهيلات ائتمانية إلى جانب صعوبة إصدار السندات خاصة أن المكتتبين دائماً فى السندات هم البنوك.

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