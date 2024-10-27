الأهلى للتأجير التمويلى تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: إتمام الإصدار قبل نهاية الشهر المقبل
تعتزم شركة الأهلى للتأجير التمويلى تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه، بحسب مصادر لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر، أن الشركة بدأت تجهيز ملف عملية التوريق خلال الفترة الحالية بغرض الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإتمام الإصدار قبل نهاية الشهر المقبل.
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وسندات التوريق عادة ما تكون مدعومة بأصول مالية، وهذا ما يحدد قيمتها. ويتم تجميع هذه الأصول وإعادة تجميعها كأوراق مالية قابلة للتداول.
وتسعى شركات التأجير التمويلي لتدبير التمويلات اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية بعد إقرار البنك المركزي لعدد من الضوابط حجمت حصولها على التمويلات.
وحدد البنك المركزى الحد الأقصى لعمليات التمويل لإجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى بنسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
واشترط البنك المركزى ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة فى مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.
وشدد البنك، على عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.
وأثرت تلك الضوابط على قدرة قطاع التأجير التمويلى على الوصول لتمويلات وتسهيلات ائتمانية إلى جانب صعوبة إصدار السندات خاصة أن المكتتبين دائماً فى السندات هم البنوك.
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