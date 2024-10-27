750 ألف دينار مبيعات مهرجان الرمان بإربد

MENAFN - Khaberni) خبرني– قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن حجم المبيعات في جميع أجنحة مهرجان الرمان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية السنوي السادس عشر في إربد، بلغ نحو 750 ألف دينار.

وأشار في اليوم الأحد، إلى إن المهرجان الذي نظمته مديرية زراعة إربد بالتعاون مع الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين، حقق نتائج باهرة مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح، أن عدد المشاركين في المهرجان بلغ 300 مشارك ومشاركة، يمثلون مختلف مناطق المحافظة وألويتها، فيما تجاوز عدد العاملين في أجنحة المعرض 1000 عامل أسري.

وبين أبو عرابي أن مبيعات أجنحة المهرجان، شملت الرمان ومنتجاته المختلفة، والمطابخ الإنتاجية، والمنتجات الريفية والزراعية، الحلويات، العسل ومنتجاته، المشاتل الزراعية وجناح الحرف اليدوية والأكسسوارات التقليدية وزاوية الرسم على الوجوه، وبلغ عدد مرتادي المهرجان نحو 250 ألف زائر خلال ساعات افتتاحه من الساعة 9 صباحا وحتى 11 ليلا.

وقال أن المهرجان ضم عددا من الزراعات الجديدة هذا العام ومنها الشاي الأزرق، الدراقون فروت وقصب السكر كزراعات محلية جديدة تعرض لأول مرة، إضافة الى وجود مشاركات من ذوي الإعاقة.

كما بلغت نسبة مشاركة المزارعات والسيدات الريفيات بالمهرجان نحو 70 بالمئة من عدد المشاركين ومن مختلف الفئات العمرية.

يشار إلى أن العديد من أجنحة المهرجان، لاقت إقبالا كبيرا من قبل الزوار، وتمت عملية المتابعة والرقابة المستمرة على المعروضات داخل موقع المهرجان من قبل كوادر مؤسسة الغذاء والدواء.