750 ألف دينار مبيعات مهرجان الرمان بإربد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
– قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن حجم المبيعات في جميع أجنحة مهرجان الرمان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية السنوي السادس عشر في إربد، بلغ نحو 750 ألف دينار.
وأشار في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى إن المهرجان الذي نظمته مديرية زراعة إربد بالتعاون مع الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين، حقق نتائج باهرة مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح، أن عدد المشاركين في المهرجان بلغ 300 مشارك ومشاركة، يمثلون مختلف مناطق المحافظة وألويتها، فيما تجاوز عدد العاملين في أجنحة المعرض 1000 عامل أسري.
وبين أبو عرابي أن مبيعات أجنحة المهرجان، شملت الرمان ومنتجاته المختلفة، والمطابخ الإنتاجية، والمنتجات الريفية والزراعية، الحلويات، العسل ومنتجاته، المشاتل الزراعية وجناح الحرف اليدوية والأكسسوارات التقليدية وزاوية الرسم على الوجوه، وبلغ عدد مرتادي المهرجان نحو 250 ألف زائر خلال ساعات افتتاحه من الساعة 9 صباحا وحتى 11 ليلا.
وقال أن المهرجان ضم عددا من الزراعات الجديدة هذا العام ومنها الشاي الأزرق، الدراقون فروت وقصب السكر كزراعات محلية جديدة تعرض لأول مرة، إضافة الى وجود مشاركات من ذوي الإعاقة.
كما بلغت نسبة مشاركة المزارعات والسيدات الريفيات بالمهرجان نحو 70 بالمئة من عدد المشاركين ومن مختلف الفئات العمرية.
يشار إلى أن العديد من أجنحة المهرجان، لاقت إقبالا كبيرا من قبل الزوار، وتمت عملية المتابعة والرقابة المستمرة على المعروضات داخل موقع المهرجان من قبل كوادر مؤسسة الغذاء والدواء.
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