5 أحزاب تحت التأسيس في الاردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، إن 4 احزاب تقدمت بطلب تأسيس لحزب وهي قيد الدراسة، فيما يوجد 5 طلبات أخرى أخذت صفة حزب -تحت التأسيس-.
وأضاف أبو زيد ان الاحزاب الـ 4 التي تقدمت بطلبات لم تاخذ بعد صفة الاحزاب تحت التأسيس، وهي في طور الدراسة، حيث انه في المرحلة الأولى يجب تقديم النظام الأساسي -مسودة-، ويدرس النظام وانسجامه مع احكام القانون واشتراطاته، ويتم تدقيق عل الأعضاء المؤسسين في المرحلة الأولى، والتي يجب أن لا تقل عن 300 شخص، أما الطلبات الـ 5 صفة تحت التأسيس، وبحسب القانون لحين عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً، والشروط التي حددها القانون، وهو حد أدنى 1000 منتسب، توزيع المحافظات مرأة وشباب.. إلى آخر الشروط"، بحسب الرأي.
وبحسب القانون الذي تضمن حسب شروطه، أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد مؤتمره عن 1000 شخص ويعقد مؤتمره التأسيسي 50+1، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب من عمر 18 إلى 35 عاما وكذلك نسبة المرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية الأعضاء المؤسسين، كما تضمن القانون العديدمن الإشتراطات الأخرى مثل وجود مقرات وموقع إلكتروني للحزب أو منصة إعلامية مختلفة ومتنوعة.
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