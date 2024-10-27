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5 أحزاب تحت التأسيس في الاردن

10/27/2024 7:27:01 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، إن 4 احزاب تقدمت بطلب تأسيس لحزب وهي قيد الدراسة، فيما يوجد 5 طلبات أخرى أخذت صفة حزب -تحت التأسيس-.

وأضاف أبو زيد ان الاحزاب الـ 4 التي تقدمت بطلبات لم تاخذ بعد صفة الاحزاب تحت التأسيس، وهي في طور الدراسة، حيث انه في المرحلة الأولى يجب تقديم النظام الأساسي -مسودة-، ويدرس النظام وانسجامه مع احكام القانون واشتراطاته، ويتم تدقيق عل الأعضاء المؤسسين في المرحلة الأولى، والتي يجب أن لا تقل عن 300 شخص، أما الطلبات الـ 5 صفة تحت التأسيس، وبحسب القانون لحين عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً، والشروط التي حددها القانون، وهو حد أدنى 1000 منتسب، توزيع المحافظات مرأة وشباب.. إلى آخر الشروط"، بحسب الرأي.

وبحسب القانون الذي تضمن حسب شروطه، أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد مؤتمره عن 1000 شخص ويعقد مؤتمره التأسيسي 50+1، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب من عمر 18 إلى 35 عاما وكذلك نسبة المرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية الأعضاء المؤسسين، كما تضمن القانون العديدمن الإشتراطات الأخرى مثل وجود مقرات وموقع إلكتروني للحزب أو منصة إعلامية مختلفة ومتنوعة.

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