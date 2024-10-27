تعديل شروط العزل الحراري في المباني والمنشآت الجديدة

تعديل شروط العزل الحراري في المباني والمنشآت الجديدة
التاريخ
10/27/2024 7:23:30 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة تعديل بعض الأحكام بشأن لائحة العزل الحراري في المباني والمنشآت خلال الجريدة الرسمية، حيث يجب أن تكون مكونات الأسطح باردة أو مطلية بحيث تصبح عاكسة لأشعة الشمس على ألا يقل معامل الانعكاس (
Reflectance ) عن 0.65 ومعامل الإشعاع (
Emittance ) عن 0.75. كما يستثنى من ذلك مساحات الأسطح الحاضنة للألواح الفوتوفولتية والتصاميم الخاصة الاستخدامات الأسطح، كاستخدام الحصى (
Aggregates ) لتغطية بعض الخدمات بغرض الصيانة، أو استخدام البلاط، أو تصميم الحدائق، أو استراحات المطاعم.
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