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تعديل شروط العزل الحراري في المباني والمنشآت الجديدة

10/27/2024 7:23:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬الأحكام‭ ‬بشأن‭ ‬لائحة‭ ‬العزل‭ ‬الحراري‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬والمنشآت‭ ‬خلال‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مكونات‭ ‬الأسطح‭ ‬باردة‭ ‬أو‭ ‬مطلية‭ ‬بحيث‭ ‬تصبح‭ ‬عاكسة‭ ‬لأشعة‭ ‬الشمس‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬معامل‭ ‬الانعكاس‭ (‬ Reflectance ‭) ‬عن‭ ‬0.65‭ ‬ومعامل‭ ‬الإشعاع‭ (‬ Emittance ‭) ‬عن‭ ‬0‭.‬75‭. ‬كما‭ ‬يستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مساحات‭ ‬الأسطح‭ ‬الحاضنة‭ ‬للألواح‭ ‬الفوتوفولتية‭ ‬والتصاميم‭ ‬الخاصة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬الأسطح،‭ ‬كاستخدام‭ ‬الحصى‭ (‬ Aggregates ‭) ‬لتغطية‭ ‬بعض‭ ‬الخدمات‭ ‬بغرض‭ ‬الصيانة،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬البلاط،‭ ‬أو‭ ‬تصميم‭ ‬الحدائق،‭ ‬أو‭ ‬استراحات‭ ‬المطاعم‭.‬

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