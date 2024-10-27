إبراهيم الهاجري رئيسا للجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
أعلنت شؤون البلديات والزراعة إعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها.
حيث نشرت الجريدة الرسمية تعيين إبراهيم محمد الهاجري ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيسًا للجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها، والمستشار يوسف محمد الصباغ ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني عضوًا في اللجنة.
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