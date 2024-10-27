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إبراهيم الهاجري رئيسا للجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة

10/27/2024 7:23:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬


أعلنت‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تثمين‭ ‬العقارات‭ ‬المستملكة‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬وتحديد‭ ‬نظام‭ ‬عملها‭.‬

حيث‭ ‬نشرت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬تعيين‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬تثمين‭ ‬العقارات‭ ‬المستملكة‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬وتحديد‭ ‬نظام‭ ‬عملها،‭ ‬والمستشار‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬الصباغ‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭.‬

كلمات دالة

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