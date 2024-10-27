Monday, 28 October 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركز يشيد بمكرمة ملكية سامية :وضع حجر الأساس لبناء مركز جمعية السكري البحرينية للوقاية والتأهيل

10/27/2024 7:23:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أعلن‭ ‬مركز‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬أمس‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لمركز‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل،‭ ‬حيث‭ ‬تفضل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬مندي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الأشغال‭ ‬العسكرية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬والمهندسين‭ ‬المشرفين‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬بوضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭.‬

وقد‭ ‬تقدم‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬بخالص‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬لرعايته‭ ‬السامية‭ ‬لبناء‭ ‬مركز‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الجمعية‭ ‬لجلالته،‭ ‬داعين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬البحرين‭ ‬مليكا‭ ‬وشعبا،‭ ‬وأن‭ ‬يطيل‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬جلالته‭ ‬ويجزيه‭ ‬خير‭ ‬الجزاء‭ ‬وأن‭ ‬يسدد‭ ‬على‭ ‬الخير‭ ‬خطاه‭.‬

وصرح‭ ‬بأن‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬السكري‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬يأتي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬المهم‭ ‬والذي‭ ‬يشيّد‭ ‬بمكرمة‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬جاء‭ ‬لتأكيد‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وحكومتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ولدعمهم‭ ‬المتواصل‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭ ‬التطوعي‭ ‬والإنساني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مبينا‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬الصحية‭ ‬المجتمعية‭ ‬لإسهامها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬أفضل‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬والحالية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الصحية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقد‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انتشار‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يجعل‭ ‬منه‭ ‬مشكلة‭ ‬وطنية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي‭ ‬والحكومي‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬انتشار‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬15‭% ‬في‭ ‬البالغين،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬العالية‭ ‬لها‭ ‬انعكاساتها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬فهي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الأفراد‭ ‬المصابين‭ ‬وعائلاتهم،‭ ‬كما‭ ‬تنعكس‭ ‬تأثيراتها‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬لما‭ ‬تسببه‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وضعف‭ ‬في‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الحكومي‭ ‬بسبب‭ ‬تكاليف‭ ‬علاج‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬ومضاعفاته‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬القلب‭ ‬والكلى‭ ‬والقدمين‭ ‬والعين‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬سنه‭ ‬1989م‭ ‬ركزت‭ ‬أنشطتها‭ ‬على‭ ‬التوعية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬والناس‭ ‬عموما‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالغذاء‭ ‬الصحي‭ ‬كوسيلة‭ ‬مهمة‭ ‬لتجنب‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬يأتي‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الطموح‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬نصب‭ ‬أعيننا،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬ينقل‭ ‬العمل‭ ‬بالجمعية‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وينقلها‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بتقديم‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والتثقيفية‭ ‬لتوعية‭ ‬أفضل‭ ‬كمّا‭ ‬وكيفا،‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعلية‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬المرضى‭ ‬وذويهم‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬السكري‭ ‬بطريقه‭ ‬عملية‭ ‬مما‭ ‬يعدّ‭ ‬مكملا‭ ‬للبرامج‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وليس‭ ‬بديلا‭ ‬عنها‭.‬

وقد‭ ‬أثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الوطني‭ ‬المهم،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لمهندسي‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬والإسكان‭ ‬ومهندسي‭ ‬إدارة‭ ‬الاشغال‭ ‬العسكرية‭ ‬ومكتب‭ ‬المشرق‭ ‬الهندسي‭ ‬لمساهمتهم‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬المشروع‭ ‬والمتابعة‭ ‬ولوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬لجهودهم‭ ‬المخلصة‭ ‬وتعاونهم‭ ‬الدائم‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬انجاز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مكرمة‭ ‬جلالته‭ ‬بتخصيص‭ ‬أرض‭ ‬لجمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬وبناء‭ ‬مركز‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬والذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬صرحا‭ ‬وطنيا‭ ‬وصحيا‭ ‬يقدم‭ ‬خدماته‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عامة‭ ‬والمصابين‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬ولذويهم‭ ‬خاصة‭.‬

وتتمثل‭ ‬أهداف‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬عملية‭ ‬لتدريبهم‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الطرق‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض‭ ‬وتجنب‭ ‬مضاعفاته،‭ ‬والتوعية‭ ‬العامة‭ ‬بخطورة‭ ‬السمنة‭ ‬والخمول‭ ‬كسبب‭ ‬للإصابة‭ ‬بالسكري،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يقدمها‭ ‬المركز‭ ‬لمكافحة‭ ‬عوامل‭ ‬الخطورة‭ ‬المسببة‭ ‬للسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭: ‬برنامج‭ ‬الغذاء‭ ‬الصحي،‭ ‬وبرنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬السمنة،‭ ‬وبرنامج‭ ‬نحو‭ ‬مجتمع‭ ‬رياضي،‭ ‬وللمرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بالنوع‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬لهم‭ ‬عدة‭ ‬محطات‭ ‬تدريبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فصول‭ ‬تدريبية‭ ‬وتثقيفية‭ ‬مثل‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬أخذ‭ ‬العلاج‭ ‬سواء‭ ‬العلاج‭ ‬بالأنسولين‭ ‬أو‭ ‬الأدوية‭ ‬الفموية‭ ‬وتمكين‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬المراقبة‭ ‬الذاتية‭ ‬وكيفية‭ ‬العناية‭ ‬بالقدم‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المضاعفات‭ ‬مثل‭ ‬انخفاض‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬السكر‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬السيد‭ ‬ضيف‭ ‬البنا‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بأن‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لبناء‭ ‬مركز‭ ‬السكري‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بصحة‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتوفيرها،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬سيشتمل‭ ‬على‭ ‬فصول‭ ‬تدريبية‭ ‬وقاعات‭ ‬تثقيفيه‭ ‬ومطبخ‭ ‬تعليمي‭ ‬لتعليم‭ ‬طهي‭ ‬وإعداد‭ ‬الأغذية‭ ‬الصحية‭ ‬وصالة‭ ‬رياضية‭ (‬جيم‭) ‬للرجال‭ ‬والنساء‭ ‬ومسبح‭ ‬بهدف‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭.‬

وأعرب‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مكرمة‭ ‬جلالته‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬السكري‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬وللفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجهوده‭ ‬المخلصة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬وجودتها‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ملائمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN27102024000055011008ID1108822783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث