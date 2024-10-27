المركز يشيد بمكرمة ملكية سامية :وضع حجر الأساس لبناء مركز جمعية السكري البحرينية للوقاية والتأهيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلن‭ ‬مركز‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬أمس‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لمركز‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل،‭ ‬حيث‭ ‬تفضل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬مندي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الأشغال‭ ‬العسكرية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬والمهندسين‭ ‬المشرفين‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬بوضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭.‬

وقد‭ ‬تقدم‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬بخالص‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬لرعايته‭ ‬السامية‭ ‬لبناء‭ ‬مركز‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الجمعية‭ ‬لجلالته،‭ ‬داعين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬البحرين‭ ‬مليكا‭ ‬وشعبا،‭ ‬وأن‭ ‬يطيل‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬جلالته‭ ‬ويجزيه‭ ‬خير‭ ‬الجزاء‭ ‬وأن‭ ‬يسدد‭ ‬على‭ ‬الخير‭ ‬خطاه‭.‬

وصرح‭ ‬بأن‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬السكري‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬يأتي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬المهم‭ ‬والذي‭ ‬يشيّد‭ ‬بمكرمة‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬جاء‭ ‬لتأكيد‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وحكومتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ولدعمهم‭ ‬المتواصل‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭ ‬التطوعي‭ ‬والإنساني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مبينا‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬الصحية‭ ‬المجتمعية‭ ‬لإسهامها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬أفضل‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬والحالية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الصحية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقد‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انتشار‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يجعل‭ ‬منه‭ ‬مشكلة‭ ‬وطنية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي‭ ‬والحكومي‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬انتشار‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬15‭% ‬في‭ ‬البالغين،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬العالية‭ ‬لها‭ ‬انعكاساتها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬فهي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الأفراد‭ ‬المصابين‭ ‬وعائلاتهم،‭ ‬كما‭ ‬تنعكس‭ ‬تأثيراتها‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬لما‭ ‬تسببه‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وضعف‭ ‬في‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الحكومي‭ ‬بسبب‭ ‬تكاليف‭ ‬علاج‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬ومضاعفاته‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬القلب‭ ‬والكلى‭ ‬والقدمين‭ ‬والعين‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬سنه‭ ‬1989م‭ ‬ركزت‭ ‬أنشطتها‭ ‬على‭ ‬التوعية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬والناس‭ ‬عموما‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالغذاء‭ ‬الصحي‭ ‬كوسيلة‭ ‬مهمة‭ ‬لتجنب‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬يأتي‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الطموح‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬نصب‭ ‬أعيننا،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬ينقل‭ ‬العمل‭ ‬بالجمعية‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وينقلها‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بتقديم‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والتثقيفية‭ ‬لتوعية‭ ‬أفضل‭ ‬كمّا‭ ‬وكيفا،‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعلية‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬المرضى‭ ‬وذويهم‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬السكري‭ ‬بطريقه‭ ‬عملية‭ ‬مما‭ ‬يعدّ‭ ‬مكملا‭ ‬للبرامج‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وليس‭ ‬بديلا‭ ‬عنها‭.‬

وقد‭ ‬أثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الوطني‭ ‬المهم،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لمهندسي‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬والإسكان‭ ‬ومهندسي‭ ‬إدارة‭ ‬الاشغال‭ ‬العسكرية‭ ‬ومكتب‭ ‬المشرق‭ ‬الهندسي‭ ‬لمساهمتهم‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬المشروع‭ ‬والمتابعة‭ ‬ولوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬لجهودهم‭ ‬المخلصة‭ ‬وتعاونهم‭ ‬الدائم‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬انجاز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مكرمة‭ ‬جلالته‭ ‬بتخصيص‭ ‬أرض‭ ‬لجمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬وبناء‭ ‬مركز‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬والذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬صرحا‭ ‬وطنيا‭ ‬وصحيا‭ ‬يقدم‭ ‬خدماته‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عامة‭ ‬والمصابين‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬ولذويهم‭ ‬خاصة‭.‬

وتتمثل‭ ‬أهداف‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬عملية‭ ‬لتدريبهم‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الطرق‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض‭ ‬وتجنب‭ ‬مضاعفاته،‭ ‬والتوعية‭ ‬العامة‭ ‬بخطورة‭ ‬السمنة‭ ‬والخمول‭ ‬كسبب‭ ‬للإصابة‭ ‬بالسكري،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يقدمها‭ ‬المركز‭ ‬لمكافحة‭ ‬عوامل‭ ‬الخطورة‭ ‬المسببة‭ ‬للسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭: ‬برنامج‭ ‬الغذاء‭ ‬الصحي،‭ ‬وبرنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬السمنة،‭ ‬وبرنامج‭ ‬نحو‭ ‬مجتمع‭ ‬رياضي،‭ ‬وللمرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بالنوع‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬لهم‭ ‬عدة‭ ‬محطات‭ ‬تدريبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فصول‭ ‬تدريبية‭ ‬وتثقيفية‭ ‬مثل‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬أخذ‭ ‬العلاج‭ ‬سواء‭ ‬العلاج‭ ‬بالأنسولين‭ ‬أو‭ ‬الأدوية‭ ‬الفموية‭ ‬وتمكين‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬المراقبة‭ ‬الذاتية‭ ‬وكيفية‭ ‬العناية‭ ‬بالقدم‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المضاعفات‭ ‬مثل‭ ‬انخفاض‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬السكر‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬السيد‭ ‬ضيف‭ ‬البنا‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بأن‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لبناء‭ ‬مركز‭ ‬السكري‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بصحة‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتوفيرها،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬سيشتمل‭ ‬على‭ ‬فصول‭ ‬تدريبية‭ ‬وقاعات‭ ‬تثقيفيه‭ ‬ومطبخ‭ ‬تعليمي‭ ‬لتعليم‭ ‬طهي‭ ‬وإعداد‭ ‬الأغذية‭ ‬الصحية‭ ‬وصالة‭ ‬رياضية‭ (‬جيم‭) ‬للرجال‭ ‬والنساء‭ ‬ومسبح‭ ‬بهدف‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭.‬

وأعرب‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مكرمة‭ ‬جلالته‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬السكري‭ ‬للوقاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬وللفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجهوده‭ ‬المخلصة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬وجودتها‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ملائمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭.‬

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