في إطار مواصلة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية ((بحريننا))..وزير العمل: تنفيذ مبادرتي ((خبراء)) و((من أجلكم))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالته‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قامت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مبادرتي‭ ‬‮«‬خبراء‮»‬‭ ‬و«من‭ ‬أجلكم‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية،‭ ‬لجهود‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرتيها‭ ‬الوطنيتين‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬مبادرة‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخبراء‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬خبراء‮»‬،‭ ‬أوضح‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ (‬207‭) ‬خبراء‭ ‬بحرينيين‭ ‬منذ‭ ‬تدشينها‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2023،‭ ‬بواقع‭ (‬70‭) ‬متقدماً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والتأمين‭ ‬والبنوك،‭ (‬53‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ (‬20‭) ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ (‬48‭) ‬القطاع‭ ‬الهندسي،‭ (‬6‭) ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية،‭ ‬و‭ (‬10‭) ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة،‭ ‬يشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتسويقها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنها‭ ‬تضم‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬لجميع‭ ‬الخبراء‭ ‬البحرينيين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وتوثق‭ ‬سيرهم‭ ‬العلمية‭ ‬والمهنية،‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخبرات‭ ‬الوطنية‭ ‬وإبراز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الخارجي،‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬إبراز‭ ‬القيم‭ ‬والكفاءات‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬مؤخراً‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬الخبراء‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخبراء‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬ستباشر‭ ‬مهام‭ ‬عملها‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأشار‭ ‬حميدان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬لتكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬ومجالات‭ ‬العمل‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة،‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجلكم‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وتضحيات‭ ‬السواعد‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬ومجالات‭ ‬العمل‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬تقديراً‭ ‬لجدارتها‭ ‬وعطائها‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬رغم‭ ‬خطورة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تكثيف‭ ‬جهودها‭ ‬لتعزيز‭ ‬حماية‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬باتباع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬عند‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال‭ ‬الخطيرة‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬سلامة‭ ‬وصحة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭.‬

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