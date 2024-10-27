في إطار مواصلة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية ((بحريننا))..وزير العمل: تنفيذ مبادرتي ((خبراء)) و((من أجلكم))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقطاب (207) خبراء بحرينيين منذ تدشين منصة «خبراء»
أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، عضو اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتأصيل الهوية البحرينية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته أيده الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرتي «خبراء» و«من أجلكم» ضمن الخطة الوطنية «بحريننا»، مشيداً في هذا الإطار بدعم ومساندة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية، لجهود وزارة العمل في مجال تنفيذ مبادرتيها الوطنيتين.
وفيما يخص مبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين «خبراء»، أوضح حميدان أن المنصة تمكنت من استقطاب (207) خبراء بحرينيين منذ تدشينها في مارس 2023، بواقع (70) متقدماً في القطاع المالي والتأمين والبنوك، (53) في قطاع المعلومات والاتصالات، (20) القطاع الصحي، (48) القطاع الهندسي، (6) قطاع الصناعات التحويلية، و (10) في القطاع العقاري، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمكتب التنفيذي للخطة الوطنية «بحريننا».
وأضاف الوزير أن إطلاق المنصة، يشكل نقلة نوعية في مجال دعم الكفاءات الوطنية وتسويقها على المستوى الإقليمي، خاصة وأنها تضم قاعدة بيانات لجميع الخبراء البحرينيين والمتخصصين في مختلف المجالات وتوثق سيرهم العلمية والمهنية، لتسهيل عملية الاستفادة من تلك الخبرات الوطنية وإبراز قدراتهم وأفضل الممارسات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ويصب في صالح إبراز القيم والكفاءات التي تزخر بها مملكة البحرين، فيما تم مؤخراً تشكيل لجنة تقييم الخبراء المسجلين في المنصة الوطنية لخبراء البحرين، والتي ستباشر مهام عملها خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل بدأت في التحضير لتكريم عدد من العاملين في المهن ومجالات العمل عالية الخطورة، في ديسمبر المقبل، وذلك ضمن مبادرة «من أجلكم» والتي تهدف إلى تسليط الضوء على جهود وتضحيات السواعد الوطنية المخلصة العاملة في المهن ومجالات العمل عالية الخطورة في القطاع الخاص، تقديراً لجدارتها وعطائها وتميزها في مختلف القطاعات الإنتاجية، رغم خطورة العمل في تلك المجالات، مؤكداً في هذا السياق أن الوزارة مستمرة في تكثيف جهودها لتعزيز حماية العمال من مخاطر بيئة العمل، وذلك باتباع أفضل الممارسات عند تنفيذ الأعمال الخطيرة بما يحفظ سلامة وصحة القوى العاملة.
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