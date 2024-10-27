تعيين الوجيه د. عبداللطيف كانو ناظرا لوقف الدولة لبيت القرآن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في خطوة تعكس الالتزام في تعزيز دور الوقف كركيزة أساسية للتنمية المستدامة استقبل رئيس مجلس الأوقاف السنية مؤسس ورئيس وقف الدولة لبيت القرآن لمؤسسه الدكتور عبداللطيف بن جاسم كانو وأعضاء مجلس نظار وقف الدولة لبيت القرآن.
وفي بداية اللقاء كرم الشيخ د. راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية الوجيه الدكتور عبداللطيف بن جاسم كانو مؤسس ورئيس وقف الدولة لبيت القرآن، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الأوقاف السنية بتعيينه ناظرا على وقف الدولة لبيت القرآن الكريم.
وأكد د. الهاجري أن ثقة المجلس بتعيين الدكتور عبداللطيف كانو نظير خدماته وإسهاماته الجليلة في مجال العمل الخيري وتنمية الوقف، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تعزيز العمل الوقفي، مشيداً بالدور الذي أسهم في الحفاظ على نفائس المخطوطات القرآنية.
من جانبه ثمن الدكتور عبداللطيف كانو ثقة مجلس الأوقاف السنية بتعيينه ناظرا على وقف الدولة لبيت القرآن محل فخر واعتزاز، مثنياً على دور رئيس مجلس الأوقاف السنية في الحفاظ على الوقف وتنميته، معرباً عن شكره وتقديره للمجلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
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