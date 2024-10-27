Monday, 28 October 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعيين الوجيه د. عبداللطيف كانو ناظرا لوقف الدولة لبيت القرآن

10/27/2024 7:23:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الوقف‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬وقف‭ ‬الدولة‭ ‬لبيت‭ ‬القرآن‭ ‬لمؤسسه‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬نظار‭ ‬وقف‭ ‬الدولة‭ ‬لبيت‭ ‬القرآن‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬كرم‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬الوجيه‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬وقف‭ ‬الدولة‭ ‬لبيت‭ ‬القرآن،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بتعيينه‭ ‬ناظرا‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الدولة‭ ‬لبيت‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬د‭. ‬الهاجري‭ ‬أن‭ ‬ثقة‭ ‬المجلس‭ ‬بتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬كانو‭ ‬نظير‭ ‬خدماته‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الجليلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬وتنمية‭ ‬الوقف،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الوقفي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نفائس‭ ‬المخطوطات‭ ‬القرآنية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬كانو‭ ‬ثقة‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بتعيينه‭ ‬ناظرا‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الدولة‭ ‬لبيت‭ ‬القرآن‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬وتنميته،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمجلس‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN27102024000055011008ID1108822781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث