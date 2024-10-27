تعيين الوجيه د. عبداللطيف كانو ناظرا لوقف الدولة لبيت القرآن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬كرم‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬الوجيه‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬وقف‭ ‬الدولة‭ ‬لبيت‭ ‬القرآن،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بتعيينه‭ ‬ناظرا‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الدولة‭ ‬لبيت‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬د‭. ‬الهاجري‭ ‬أن‭ ‬ثقة‭ ‬المجلس‭ ‬بتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬كانو‭ ‬نظير‭ ‬خدماته‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الجليلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬وتنمية‭ ‬الوقف،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الوقفي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نفائس‭ ‬المخطوطات‭ ‬القرآنية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬كانو‭ ‬ثقة‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بتعيينه‭ ‬ناظرا‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الدولة‭ ‬لبيت‭ ‬القرآن‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬وتنميته،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمجلس‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭.‬

كلمات دالة