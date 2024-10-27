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القائد العام يستقبل الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة

10/27/2024 7:23:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

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