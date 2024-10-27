دعم برلماني للتعاون الثنائي بين البحرين وتركيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مشيدا‭ ‬بحجم‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬النشاط‭ ‬السياحي‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بمكتبه‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬ايسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬كسفيرة‭ ‬لبلادها‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬السفيرة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عملها،‭ ‬متمنيا‭ ‬لها‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بلادها‭ ‬بالمرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وما‭ ‬لقيته‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتنسيق‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭.‬

كلمات دالة