دعم برلماني للتعاون الثنائي بين البحرين وتركيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الصديقة، مشيرا إلى الدعم البرلماني لكل مسارات العمل والتعاون الثنائي، بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
مشيدا بحجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وما يشهده النشاط السياحي من تطور وتقدم بين البلدين، والعمل المشترك لفتح آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح أمس ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية، بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى مملكة البحرين، ومشيدا بجهود السفيرة التركية في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين طوال فترة عملها، متمنيا لها التوفيق والنجاح في خدمة بلادها بالمرحلة المقبلة.
من جانبها أعربت سفيرة الجمهورية التركية عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس النواب، وما لقيته من دعم وتنسيق في إطار العمل البرلماني الثنائي بين البلدين، مشيدةً بما وصلت إليه العلاقات من تطور ملموس في عديد من المجالات.
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